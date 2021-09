Netflix ficou à frente da HBO nos Emmy Awards 2021

Com o crescimento das plataformas de streaming e com o aumento dos seus conteúdos originais, as suas produções têm retido cada vez mais atenção, quer do público, quer dos olheiros que atribuem importantes prémios. Nesse sentido, 2021 é um ano de conquistas para a Netflix.

Afinal, arrecadou 34 Emmys durante o ano e a noite de ontem garantiu que este é o melhor ano de sempre para a plataforma.

Durante este ano, a Netflix arrecadou 34 Emmys, numa premiação organizada pela Academia de Artes e Ciências da Televisão, que destaca os, à partida, melhores programas televisivos. Estes galardões atribuídos à plataforma de streaming contribuíram para que esta tenha ficado acima da HBO – feito conseguido pela primeira vez.

Ao longo dos últimos anos, com a eminência das plataformas de streaming – que, aliás, ganharam força com a pandemia e o consequente confinamento -, a HBO e a Netflix têm disputado um lugar de destaque nas nomeações dos Emmy. Aliás, desde 2017 que lutam pelo título de plataforma, ou mesmo serviço de streaming mais nomeado.

Apesar desta competitividade entre a HBO e a Netflix, esta última nunca terminou a gala com o maior número de vitórias. Embora tenha estado próxima em 2018, quando terá, alegadamente, empatado com a primeira. Até ontem.

Em 2021, nas cerimónias realizadas ao longo do ano para atribuir estátuas a êxitos artísticos e técnicos, foram arrecadadas umas impressionantes 34 vitórias pela Netflix. Por sua vez, a HBO só conseguiu 10, tendo sido ultrapassada pela Disney Plus que reuniu 13.

Na cerimónia do Emmy Awards, que decorreu ontem à noite, a Netflix conseguiu aumentar as suas estátuas para um total de 44, sendo a grande vencedora da noite, com destaque para as séries "The Crown" e "Gambito de Dama".

Embora ser a plataforma de streaming mais premiada não traga nenhum prémio acoplado, para os espectadores da Netflix, estas vitórias - que poderão aumentar no futuro - significam que a plataforma investirá ainda mais no seu conteúdo, por forma a assegurar o legado. Mais do que isso, a competitividade entre as plataformas poderá disparar a qualidade dos conteúdos daquelas que estão à procura de chegar ao topo.