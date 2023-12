À procura de um filme de Natal para a família? Deixamos-lhe uma trilogia e ainda uma série!

Ideias de filmes de Natal nunca são demais, pelo que este ano trazemos-lhe uma trilogia que recentemente foi complementada com uma série. Sabe do que estamos a falar? Espreite e aproveite para entreter a família!

Os clássicos de Natal caem sempre bem e resultam como um abraço, que conforta. Ainda assim, caso a sua família não esteja virada para um dos Sozinho em Casa, deixamos-lhe uma alternativa, disponível na Disney Plus.

Trata-se de uma trilogia, cujo primeiro filme foi lançado em 1994. Se o que procura é conforto e entretenimento para toda a família, The Santa Clause pode ser uma boa opção:

Quando um homem [Scott Calvin] inadvertidamente faz o Pai Natal cair do telhado na véspera de Natal, e é recrutado magicamente para ocupar o seu lugar.

Depois deste, se ainda houver tempo antes das prendas, há um segundo, lançado uns anos depois, The Santa Clause 2.

Scott Calvin é um humilde Pai Natal há oito anos, mas isso pode acabar se ele não encontrar uma Mãe Natal.

A trilogia fica completa com o The Santa Clause 3: The Escape Clause, lançado em 2006.

O Pai Natal, ou Scott Calvin, enfrenta um dever duplo: como manter a sua nova família feliz e como impedir que Jack Frost assuma o controlo do Natal.

Após completar os filmes, tem ainda uma série que dá continuidade à história de Scott Calvin, a The Santa Clauses. Lançada em 2022 e com lançamentos em 2023, esta conta sobre a reforma do Pai Natal, a procura pelo seu substituto e a nova vida da sua família.