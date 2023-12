O Pplware deseja-lhe um Santo Natal

O Natal é uma quadra especial. Não é que isso signifique qualquer mudança profunda comportamental. Não. São momentos, alguns dias, horas, em que palavras simpáticas unem intenções. O mundo não está de todo numa toada natalina, está totalmente às avessas do que é o espírito de paz, de fraternidade, de partilha, de cuidado com o próximo e de união. Contudo, pior do que olhar e ver que não podemos controlar nada, é não olhar, é desviar a atenção, fingindo que nada acontece. O Natal não é isso.

A nossa mensagem este ano é de incentivo: prestem mais atenção ao que vos rodeia. Sejam mais fraternos e pacientes, em casa, com os amigos, no trabalho, e até nas redes sociais, onde cada vez se vê menos partilha e mais campo de batalha.

Festejem da forma que entenderem, uns mais crentes, outros menos, mas que haja um gesto de paz. Esta é a mensagem que quero deixar em meu nome e em nome da equipa PPLWARE.COM.

Feliz Natal | Vítor Martins.

Leitores do Pplware, Neste Natal, quero expressar a minha gratidão por todo o apoio que nos proporcionaram ao longo do ano de 2023. Obrigado por fazerem parte da nossa comunidade e por partilharem esta jornada tecnológica com o Pplware. Que esta época festiva seja repleta de alegria, paz e momentos especiais junto de todos que vos são queridos. Feliz Natal | Pedro Simões

Aos nossos leitores e leitoras, obrigada por nos acompanharem e por valorizarem o que entregamos, todos os dias. A todos, um Bom Natal! Serve esta época, também, para refletir, pelo que importa relembrar que é cada vez mais importante trabalhar a empatia e a tolerância, em prol de um (ainda que clichê) mundo melhor. Para o ano que se avizinha, votos de muita saúde e felicidades! Feliz Natal | Ana Sofia

Que o Natal seja um momento de paz, amor e muitos risos. Afinal, como diria o Pai Natal, "a vida é muito curta para ser levada a sério". Feliz Natal | Mário Sousa

A todos os nossos leitores, quero desejar um Natal repleto de paz, amor e saúde. Que nunca falte tecnologia debaixo da árvore... e doces em cima da mesa, claro! Feliz Natal | Rui Jorge

2023 foi um ano de grandes mudanças e desafios e este é o momento de fazer um balanço e perspetivar o novo ano que nos espera. A todos os leitores do Pplware desejo um feliz Natal e um ano de 2024 repleto de conquistas! Feliz Natal | Maria Inês Coelho

Que este Natal seja de paz, união e amor. Mas que seja também um momento de reflexão sobre os acontecimentos que marcam a atualidade e sobre o que podemos fazer para tornar o mundo um local melhor. Noite feliz a todos! Feliz Natal | Marisa Pinto

O ano de 2023 fica marcado por vários eventos, acontecimentos e, infelizmente, pelo ataque terrorista do Hamas em Israel e a consequente guerra em Gaza. Na área da tecnologia, este foi sem dúvida o ano da Inteligência Artificial, que está a começar a fazer parte da sociedade. O passado já passou e o futuro reveste-se de muita incerteza e desafios. Como em todas as épocas natalícias, gostaria de agradecer aos nossos leitores por acompanharem o nosso trabalho e por nos ajudarem a ser melhores, a cada publicação. Muito obrigado pelo vosso feedback, exigência e por nos inspirarem. Votos de um Bom Natal. Feliz Natal | Pedro Pinto