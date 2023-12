E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, analisámos os auriculares Sony Inzone Buds, demos conta da chegada da consola portátil Lichee Pocket 4A, do HyperOS da Xiaomi, e muito mais.

A Nio, fabricante de automóveis chinesa, terá um veículo elétrico com uma bateria de 150 kWh. Para mostrar a grande autonomia que isso irá proporcionar, o seu diretor executivo, William Li, conduziu uma versão protótipo do ET7 durante 14 horas, percorrendo 1.044 km, uma distância superior à de muitos veículos a gasolina.

Nesta altura em que as ideias para prendas de Natal escasseiam, importa conhecer alternativas competentes para surpreender aqueles que nos são mais próximos. Assim sendo, hoje, mostramos-lhe o BMAX MaxPad i11 Plus, um tablet desenhado para os exigentes, com um desempenho fora de série.

Já ouviu falar em WP.29? Já pensou que podem existir ataques cibernéticos no segmento automóvel uma vez que atualmente os carros integram bastante tecnologia? Em 2021, a norma WP.29: Sistema de Gestão de Cibersegurança de Veículos foi desenvolvida em cooperação com a Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa (UNECE). Mas que norma é esta?

Aquilo que conhecemos do segmento dos elétricos ainda será muito pouco. Em poucos anos houve melhorias significativas e há várias empresas a prepararem-se para entrar no mercado. A Xiaomi é uma delas e o seu primeiro veículo, o Xiaomi SU7 terá uma autonomia de quase 800 km. Já há umas imagens oficiais a circular.

O HyperOS é já uma certeza da Xiaomi e já está a ser instalado em alguns smartphones, ainda que na China. A grande novidade é que este está já acessível no mercado global, com os planos da Xiaomi a serem finalmente revelados, mostrando que o HyperOS já pode ser instalado em alguns smartphones.

Com alguma regularidade têm sido apresentadas novas consolas portáteis de videojogos e alguns modelos são bastante interessantes. Mais recentemente foi revelada a Lichee Pocket 4A, uma consola muito básica e simples que traz consigo um chip desenhado na arquitetura RISC-V.

A Sony registou a patente de um sistema que permitirá ajustar a dificuldade dos videojogos ao jogador, sem que ele se aperceba.

Os Sony Inzone Buds são uns auriculares wireless concebidos a pensar na utilização em jogos. A Sony fabricou uma série de auscultadores direcionados ao gaming com o nome Inzone, mas este é o primeiro par de auriculares que lança como parte da linha. Deixamos a nossa análise.

Recebemos, nós terráqueos, uma mensagem com o vídeo de um gatinho. Pormenor: foi enviada a 31 milhões de quilómetros!

A Inteligência Artificial (IA) evolui a cada dia e entrega resultados cada vez mais surpreendentes. Desta vez, um sistema baseado na tecnologia foi capaz de prever a morte de pessoas com muita eficácia.

Enquanto adeptos fiéis das bicicletas, os Países Baixos possuem agora 2000 metros quadrados de ciclovias solares a gerar eletricidade.

A guerra tirou os membros aos soldados ucranianos, mas a tecnologia devolveu-lhes a capacidade motora por via de próteses biónicas.