E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, experimentámos os HUAWEI FreeBuds 6i, falámos do que será o Apple Intelligence, do novo veículo urbano elétrico Mobi-1, da chegada das E-bikes à DJI, e muito mais.

A órbita da Terra é um espaço muito interessante para investigadores e, também, exploradores e entusiastas. Agora, o Japão lançou com sucesso mais um satélite avançado. Este servirá para observação do nosso planeta.

Numa altura em que as pessoas exigem rapidez, nomeadamente em matéria de comunicação e transferência de dados, este recorde é particularmente importante: investigadores japoneses conseguem uns impressionantes 402 terabits por segundo de velocidade de Internet.

O mercado dos auriculares tem estado ao rubro com novas propostas, em todas as gamas de preços. A Huawei tem aproveitado este movimento cada vez mais interessante e mostrado as suas propostas, sempre de elevada qualidade. Agora, tem no mercado os novos HUAWEI FreeBuds 6i, um sério candidato aos melhores auriculares TWS por menos de 100 euros. Vamos conhecer esta proposta.

Num dia que o diretor-executivo da empresa, Carlos Tavares, descreveu como "histórico", a fábrica da Stellantis, em Mangualde, dá início à produção de carros elétricos em grande escala.

A Apple, de forma muito subtil, deixou algumas pistas no ar. Está em desenvolvimento um novo sistema operativo (SO), robusto e seguro, para gerir a Inteligência Artificial. Segundo alguns indícios, esse SO estará para breve. Mas, estará para sair alguma gama de novos dispositivos?

Longe vão os dias em que os veículos faziam sentido. Não, não é uma crítica à criatividade, é apenas um reparo à audaz loucura de criar "o que apetecer" desde que seja elétrico! A proposta que mostramos, o Mobi-1, identifica-se como um veículo urbano elétrico que combina bicicleta e carro, pesa apenas 70 kg, permite até 150 kg de carga e oferece mais de 40 km de autonomia.

O Koenigsegg Jesko Absolut, uma maravilha da engenharia automóvel, provou mais uma vez o seu domínio no mundo dos hipercarros ao arrecadar o recorde mundial dos 0-400-0 km/h.

O novo crossover da Renault, o Symbioz E-Tech Full Hybrid, chega como um trunfo e pronto para impressionar na estrada. Algumas semanas após a apresentação oficial, em Paris, este "automóvel para ser vivido" já está disponível para encomenda em Portugal.

Os avanços tecnológicos e em matéria de robótica têm contribuído largamente para a neurociência. Hoje, conhecemos um caso interessante: um robô a ser controlado por células cerebrais humanas.

A DJI é conhecida por todos como uma das melhores e mais importantes marcas associadas aos drones. Claro que procura sempre novas áreas e parece ter encontrado mais uma onde se encaixa perfeitamente. Falamos das e-bikes, que podem agora usar o sistema de transmissão elétrico que a DJI criou. É hora de conhecer o DJI Avinox.

Há uma tecnologia que promete uma revolução na forma como aproveitamos a energia solar. Foram reveladas pequenas esferas que superam os painéis solares usando luz solar e artificial — e a empresa responsável diz que eles podem atingir 60 vezes a capacidade atual.