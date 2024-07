Foguetão chinês descola acidentalmente e depois explode (vídeo)

O caso, só por si, é caricato. Um foguetão descolar acidentalmente e de forma não controlada. A explosão, segundo informações, não terá causado danos ou vítimas, mas o vídeo mostra o momento em que poderia ter corrido muito mal, ao cair perto da população!

Foguetão chinês surpreende com explosão estrondosa

O foguetão Tianlong-3 estava a ser submetido a um teste do seu sistema de propulsão, chamado "teste de fogo estático". De repente, descolou da sua plataforma de testes e pôde ser visto a subir sobre uma área montanhosa acima das instalações de testes da empresa na cidade de Gongyi, na província de Henan, no centro da China.

Depois, os seus motores falharam e o foguetão começou a cair. A descolagem teve lugar às 15:43, hora local, de domingo.

A empresa de foguetões comerciais Space Pioneer afirmou que foi uma "falha estrutural" que causou o lançamento acidental e a queda dramática e explosiva de um foguetão chinês no domingo, 30 de junho de 2024, perto de uma área povoada.

Imagens amadoras captadas por cidadãos de Gongyi e publicadas nas redes sociais chinesas mostram a fase de testes com nove motores a acender-se e depois, excecionalmente, a descolar. Normalmente, são utilizados grampos de fixação e outras estruturas para manter as fases no lugar. A nave é vista a subir para o céu antes de parar, aparentemente com os motores desligados, e regressar à Terra. A nave embateu no solo cerca de 50 segundos depois de ter descolado, aparentemente com grande parte do seu propulsor de querosene e oxigénio líquido, provocando uma grande explosão. A primeira fase da Tianlong-3 deve ter disparado durante vários minutos num voo orbital.

Reportou o site SpaceNews.com.

Clone chinês do Falcon 9 da SpaceX explode perto da população

Segundo o que é reportado, a Space Pioneer estava a realizar o seu teste como preparação para um lançamento orbital do Tianlong-3, que é comparado com o SpaceX Falcon 9, nos próximos meses. A empresa anunciou no início deste mês que garantiu 207 milhões de dólares em novos financiamentos.

A Space Pioneer emitiu a sua própria declaração mais tarde, afirmando que houve uma falha estrutural na ligação entre o corpo do foguetão e o banco de ensaios. O computador de bordo do foguetão desligou automaticamente os motores e o foguetão caiu 1,5 quilómetros a sudoeste. A empresa reiterou as informações anteriores de que não houve vítimas. A empresa afirmou que o teste produziu 820 toneladas de impulso.

Em resumo, o foguetão chinês estava a ser submetido a um teste de fogo estático no domingo, 30 de junho de 2024, quando subitamente se libertou dos seus grampos de fixação e foi lançado.