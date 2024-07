Minds Beneath Us: Thriller de ficção científica a caminho

Minds Beneath Us é o próximo jogo da equipa independente Bearbone Studio e trata-se de um thriller de ficção científica no qual, as escolhas do jogador terão o papel principal. Venham conhecer...

Os fãs de jogos point'n click terão em Minds Beneath Us, uma surpresa agradável, quando o jogo for lançado a 31 de Julho, para PC.

trata-se de um thriller de ficção científica distópico point'n cick no qual, segundo os responsáveis pelo jogo, todas as escolhas do jogador são importantes e terão um impacto direto na jogabilidade.

Com um grafismo retro, fazendo lembrar jogos de outras épocas, Minds Beneath Us será uma epopeia de ficção científica na qual o jogador vive numa cidade asiática futurista onde a sociedade é totalmente automatizada por uma IA avançada. A própria mente encontra-se aprisionada num corpo estranho, acompanhada pelo subconsciente do proprietário original.

Tudo tem inicio, quando surge uma nova tecnologia que substitui o hardware necessário para operar a Internet por cérebros humanos interligados. Como resultado, os cidadãos mais desfavorecidos não tiveram outra escolha a não ser inscreverem-se nesse processo. No entanto, no meio desta sociedade extremamente futurista, uma misteriosa conspiração vai-se revelando aos poucos.

Minds Beneath Us assenta a sua jogabilidade em diálogos e na observação do meio ambiente. Os jogadores terão de ter atenção aos pormenores nos cenários por onde passam, assim como a cada diálogo, procurando pistas ocultas em cada cena.

Um point'n click à antiga, portanto.

Minds Beneath Us será lançado no Steam a 31 de Julho.