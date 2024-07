China investirá 11 mil milhões de dólares num projeto de energia solar, eólica – e de carvão…

Uma empresa estatal chinesa de energia está a investir 11 mil milhões de dólares (80 mil milhões de yuans) numa base energética que irá gerar eletricidade a partir de fontes solares, eólicas e de carvão.

China investirá 11 mil milhões de dólares

A China Three Gorges Renewables Group, uma filial da maior empresa hidroelétrica do país, planeia construir uma central com uma capacidade de 16 gigawatts e uma instalação de armazenamento de cinco gigawatts, informa a Bloomberg.

Este projeto faz parte do objetivo da China de construir 455 gigawatts de projetos de energias renováveis no deserto até 2030. Esta central está a ser construída na Mongólia Interior, que receberá 135 gigawatts da produção total prevista.

A China Three Gorges Corporation está a tentar diversificar as suas fontes de energia, uma vez que a construção de grandes barragens hidroelétricas está a tornar-se menos viável. Segundo a Three Gorges, a produção eólica e solar da central dependerá da acessibilidade da rede. A central a carvão deverá começar a funcionar dentro de três anos.

Nova central terá uma componente de carvão...

É um pouco dececionante que a nova central tenha uma componente de carvão, embora não seja totalmente surpreendente, tendo em conta a forma como a China se tem recusado a assumir compromissos em matéria de energias renováveis durante as conversações da cimeira sobre o clima com outros países.

Como refere a fonte, a China tem tido dificuldades em colocar toda a sua energia limpa na rede elétrica. Muitas vezes, recorre ao carvão quando as fontes renováveis, como a solar e a eólica, não estão disponíveis.

A China caminha, como sempre, a passos largos para desenvolver todo o tipo de inovações, como o recente comboio construído em fibra de carbono. Falta apenas ter objetivos mais sólidos de redução da poluição, visto ser um dos responsáveis pela maior parte das emissões de carbono do mundo, juntamente com os Estados Unidos, a Índia, a Rússia, o Japão, a Indonésia, o Irão, a Alemanha, a Coreia do Sul e a Arábia Saudita.

