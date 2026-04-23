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FBI investiga ligação entre mortes de cientistas, incluindo a do português Nuno Loureiro

· Notícias 11 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Gringo Bandido says:
    23 de Abril de 2026 às 13:38

    Quando a ciência e a verdade é prejudicial para os donos disto tudo e os seus negócios dá nisto.

    Responder
  2. PorcoDoPunjab says:
    23 de Abril de 2026 às 13:55

    Os EUA e Mossad são especialistas nestes assuntos de eliminar figuras centrais.
    Tudo em casa, portanto….
    Amanhem-se….

    Responder
  3. Guilherme says:
    23 de Abril de 2026 às 14:02

    Já na altura da morte do Português foi tudo muito estranho, será que conseguiram algo que ia tornar obsoleto o petróleo?

    São muitos casos para ser coincidência.

    Responder
  4. JS says:
    23 de Abril de 2026 às 14:08

    Se o conhecimento desta investigação já é público, significa que já está debaixo do tapete independentemente de existir uma relação ou não.

    Responder
  5. Cr says:
    23 de Abril de 2026 às 14:19

    Se calhar não deve interessar a alguém que a fusão nuclear avance…

    Responder
  6. B@rão Vermelho says:
    23 de Abril de 2026 às 14:36

    Tudo o que vêm desta administração não pode nem deve ser levado em conta, estaremos nós a testemunhar a passagem de testemunho de uma super potência para outra?

    Eu espero que não, mas ou os EUA vão a eleições rapidamente e conseguem uma administração capaz e competente seja ela Republicana ou Democrata, o que não pode é continuar com esta rapaziada que se encontrou à porta de um hospício e ficou a tomar conta do país mais poderoso ou o risco é mais serio do que o desejável.

    Responder
    • Analista says:
      23 de Abril de 2026 às 15:00

      Passagem de poder, talvez não. Mas uma divisão do mundo em America (ocidente) e China (oriente). Como existe na riqueza global: https ://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_total_private_wealth

      Responder
    • Gringo Bandido says:
      23 de Abril de 2026 às 15:01

      Pensas mal se pensares que os USA não são aquilo que o trump demonstra e são outra coisa decente.
      trump é quintessencialmente a america, aquele país alcançou o seu apogeu com trump e finalmente caiu a máscara ou a ilusão que vive na cabeça de muita gente que vê filmes e séries americanas.
      Desde a ganância á ignorância até ao narcisismo, aquilo é o sistema americano.

      Responder
  7. Max says:
    23 de Abril de 2026 às 14:48

    Noticia a Newsweek: “Nos EUA, houve 11 casos, na China pelo menos nove (de cientistas entre os 26 e 68 anos, com mortes inesperadas, em acidentes ou sem causa anunciada; não há desaparecidos):
    “- Feng Yanghe, (em 2023), professor da Universidade Nacional de Tecnologia de Defesa,
    – Zhang Xiaoxin (2024), um especialista espacial do Centro Meteorológico Nacional de Satélites especializado em monitoramento meteorológico e sistemas de alerta precoce,
    – Chen Shuming (2019) cientista militar chinês e especialista em microeletrónica da Universidade Nacional de Tecnologia de Defesa como “líder da equipe de pesquisa e desenvolvimento de chips de armas avançadas
    – Zhou Guangyuan (2023), especialista em materiais, especialmente polímeros, era membro da Academia Chinesa de Ciências e pesquisador do Instituto Dalian de Física.
    – Fang Daining (2026) estudou materiais super fortes para naves espaciais e motores avançados no Instituto de Tecnologia de Pequim (BIT),
    – Yan Hong, (2026) trabalhou na Wright State University, em Ohio, antes de retornar à China para ingressar na Northwestern Polytechnical University, sancionada pelos EUA,
    – Zhang Daibing (2025) um dos principais especialistas em drones da China e ex-vice-diretor do Instituto de Pesquisa de Sistemas
    – Liu Donghao (2024), fundador da Guizhou Big Data Protection Engineering Security Research e pioneiro no campo dos sistemas de gerenciamento de segurança de dados da China,
    – Li Minyong (2025), que desenvolveu “drogas inovadoras guiadas por visualização e regulação controlada por luz”.
    Se a a Newsweek fosse fazer a pesquisa em Portugal provavelmente não encontrava nenhum, vá-se lá saber porquê.

    Responder
  8. UAP says:
    23 de Abril de 2026 às 14:51

    Tem a ver com os OVNIs, eu já tinha avisado. Não esquecer que no verão, irá sair o filme: Disclousure Day, e que o trump (com letra pequena), quer afabar o caso do amigo. Depois da guerra, é o novo trunfo. O deep state já vem a preparar a coisa… são todos amigos

    Responder

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