FBI investiga ligação entre mortes de cientistas, incluindo a do português Nuno Loureiro

Físicos nucleares assassinados, engenheiros aeroespaciais desaparecidos e generais da Força Aérea sem paradeiro conhecido. Os Estados Unidos da América (EUA) enfrentam um estranho padrão de casos que envolve alguns dos seus cientistas mais sensíveis, e o Federal Bureau of Investigation (FBI) quer perceber se há ligação entre eles.

Nos últimos três anos, pelo menos 10 pessoas ligadas a investigação científica sensível nos EUA - em áreas como nuclear, aeroespacial e de fusão - morreram ou desapareceram.

Apesar de, individualmente, as circunstâncias parecerem coincidência, em conjunto, os casos criaram alarme suficiente para colocar o FBI, o Departamento de Energia, a NASA e até o próprio presidente Donald Trump a falar abertamente numa possível ligação entre eles.

O FBI confirmou que está a "liderar o esforço para encontrar ligações entre os cientistas desaparecidos e falecidos", trabalhando em conjunto com diversas agências federais e autoridades locais.

Em paralelo, a Comissão de Supervisão da Câmara dos Representantes, de maioria republicana, anunciou formalmente uma investigação ao conjunto dos casos.

Os casos que desencadearam o alerta

O caso mais mediático, especialmente em Portugal, foi o de Nuno Loureiro, professor do Massachusetts Institute of Technology (MIT) e diretor do Centro de Ciência e Fusão de Plasma.

Em dezembro de 2025, foi mortalmente baleado perto de Boston pelo mesmo atirador que, dias depois, abriu fogo no campus da Universidade Brown, onde matou dois estudantes.

Segundo a CNN Internacional, além de Nuno Loureiro, incluem-se os seguintes casos:

William Neil McCasland , general reformado da Força Aérea, desapareceu de casa em Albuquerque, Novo México, em fevereiro de 2026, deixando para trás o telemóvel, os óculos e os dispositivos wearable. Havia liderado o laboratório de investigação aeroespacial mais avançado da Força Aérea.

, general reformado da Força Aérea, desapareceu de casa em Albuquerque, Novo México, em fevereiro de 2026, deixando para trás o telemóvel, os óculos e os dispositivos wearable. Havia liderado o laboratório de investigação aeroespacial mais avançado da Força Aérea. Monica Reza , engenheira aeroespacial e diretora do grupo de processamento de materiais da NASA, desapareceu durante uma caminhada numa floresta de Los Angeles, em junho de 2025.

, engenheira aeroespacial e diretora do grupo de processamento de materiais da NASA, desapareceu durante uma caminhada numa floresta de Los Angeles, em junho de 2025. Carl Grillmair , astrofísico e colaborador da NASA e do Caltech, foi morto a tiro em casa no início de 2026.

, astrofísico e colaborador da NASA e do Caltech, foi morto a tiro em casa no início de 2026. Duas outras pessoas desaparecidas, Melissa Casias e Anthony Chavez, trabalhavam no Laboratório Nacional de Los Alamos, uma das principais instalações de investigação nuclear dos EUA.

FBI quer perceber se é coincidência ou padrão

A questão central a que as autoridades norte-americanas estão a tentar responder é precisamente esta.

Afinal, o facto de as circunstâncias variarem bastante, desde homicídios por resolver, desaparecimentos sem sinais de crime, mortes com causas não divulgadas, torna a análise especialmente difícil.

É muito improvável que isto seja uma coincidência. O Congresso está muito preocupado. Consideramos isto uma ameaça à segurança nacional.

Considerou o republicano James Comer, presidente da Comissão de Supervisão.

Num tom mais cauteloso, mas igualmente sério, Trump falou pelo Governo dos EUA, afirmando esperar que se trate de uma coincidência, e acrescentando que espera ter respostas em breve.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, confirmou que a administração está a trabalhar com todas as agências relevantes para identificar "quaisquer pontos em comum que possam existir".

O que diz o FBI?

O diretor do FBI, Kash Patel, revelou que os investigadores vão procurar ligações relacionadas com o acesso a informação classificada e com possíveis atores estrangeiros.

Se houver ligações que levem a condutas nefastas ou a conspirações, o FBI fará as detenções adequadas.

A NASA confirmou estar a coordenar com as agências relevantes, mas sublinhou que, por agora, nada aponta para uma ameaça à segurança nacional relacionada com a agência espacial.

E agora?

Para já, as investigações estão em curso em várias frentes, com o FBI a coordenar o trabalho federal, o Congresso a exigir informações das principais agências, e a Casa Branca a acompanhar os desenvolvimentos.

Até ao momento, as autoridades não estabeleceram qualquer ligação formal entre os casos, e a diversidade de circunstâncias complica qualquer conclusão.

Contudo, os EUA têm, neste momento, pelo menos 10 cientistas e investigadores ligados a áreas sensíveis do país mortos ou desaparecidos num período de três anos.

Se o FBI conseguir estabelecer ligações, as implicações para a segurança nacional serão enormes.