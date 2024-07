WhatsApp pode trazer a IA da Meta para analisar e editar as suas fotografias

O WhatsApp continua a melhorar a sea assistente generativa baseada na IA da Meta. A integração está cada vez mais próxima e uma nova funcionalidade foi detetada em desenvolvimento no WhatsApp beta para Android. Esta permitirá à IA da Meta responder às suas fotos e até editá-las.

A IA da Meta conseguirá analisar as fotografias que alimenta e identificar objetos ou dizer o que acontece. Segundo o que foi agora revelado, o WhatsApp testa um novo botão para permitir a partilha manual de fotografias com a Meta AI. Este chatbot IA também poderá editar estas fotografias com base nas instruções de texto que o utilizador fornecer.

Importante também é que o utilizador poderá eliminar as fotos enviadas para a Meta AI através do WhatsApp. A funcionalidade continua em desenvolvimento e pode chegar numa versão futura desta app de mensagens instantâneas. Ainda não está disponível para nenhum utilizador da versão beta do WhatsApp.

A Meta AI foi apresentada em setembro do ano passado, acessível através de um botão dedicado na parte superior do separador Chats, e não é a primeira vez que lida com imagens. Este chatbot IA pode gerar novas imagens a partir do zero com base em pedidos de texto e tópicos dos utilizadores.

A funcionalidade denominada “Imagine with Meta” permite gerar imagens em conversas individuais e de grupo, escrevendo “@Meta AI [prompt]” no campo de texto. Outra funcionalidade chamada “Reimagine” permite desenvolver as imagens partilhadas pelos outros elementos do grupo.

Além disso, sabe-se que o WhatsApp trabalha em outra funcionalidade relacionada com imagens que permitirá gerar as suas próprias imagens com a ajuda da Meta AI. O recurso exigirá que o utilizador clique num conjunto de fotos e o alimente na IA.

A Meta é mais um dos grandes nomes da tecnologia que tenta construir o propostas para o futuro com a IA como base. Este gigante das redes sociais aposta na enorme quantidade de dados que tem do Facebook e do Instagram, principalmente fotos e vídeos, que podem ajudar a empresa a construir modelos e ferramentas de IA poderosas.