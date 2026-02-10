Tem notas molhadas ou danificadas? Saiba o que deve fazer

Acidentes acontecem: uma nota que vai parar à máquina de lavar, outra que se rasga ou fica parcialmente queimada, ou até com as tempestades, dinheiro que ficou molhado ou danificado. Mas afinal, o que fazer quando tem notas danificadas?

De acordo com as regras do Banco de Portugal, as notas de euro podem ser trocadas ou reembolsadas desde que cumpram determinados critérios.

Quando é possível trocar uma nota?

Possuir mais de metade da nota original; ou

Conseguir provar que a parte em falta foi destruída acidentalmente.

Mesmo notas molhadas, rasgadas, queimadas ou descoloradas podem ser aceites, desde que seja possível confirmar a sua autenticidade.

Onde trocar notas danificadas?

A troca pode ser feita:

No Banco de Portugal (balcões de atendimento);

Em algumas instituições bancárias, embora nem todas façam este serviço diretamente.

Em casos mais complexos, as notas podem ser enviadas para análise técnica antes de ser tomada uma decisão.

Notas intencionalmente danificadas ou alteradas de forma suspeita podem não ser reembolsadas. Além disso, se houver indícios de tentativa de fraude, o pedido será recusado.

O Banco valorizou cerca de 40 mil notas danificadas ou mutiladas em 2024. Esta valorização permitiu devolver aos cidadãos que as apresentaram um total de 1,8 milhões de euros.

Os fragmentos das notas que foram valorizados, bem como todas as notas retiradas de circulação, são destruídos pelo Banco, compactados em briquetes (pequenos rolos prensados em forma de cilindro) e posteriormente enviados para centrais de tratamento e valorização de resíduos para produção de energia elétrica.