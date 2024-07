Mobi-1: veículo urbano elétrico que combina bicicleta e carro e traz 40 km de autonomia

Longe vão os dias em que os veículos faziam sentido. Não, não é uma crítica à criatividade, é apenas um reparo à audaz loucura de criar "o que apetecer" desde que seja elétrico! A proposta que mostramos, o Mobi-1, identifica-se como um veículo urbano elétrico que combina bicicleta e carro, pesa apenas 70 kg, permite até 150 kg de carga e oferece mais de 40 km de autonomia.

O problema do tráfego urbano

Sim, o trânsito é um inferno e não dá mostras de melhorar. De Lisboa a Madrid, passando por Paris, Viena, Berlim ou Bruxelas, as estradas são um tédio, carregadas de pessoas ao volante, sem paciência, sem tolerância e, a poluição sonora é já em níveis ridículos.

Na hora de ponta, as ruas das cidades de todo o mundo ficam congestionadas com condutores frustrados. Embora a utilização de bicicletas elétricas seja uma opção, muitas pessoas não se sentem confortáveis com o equilíbrio, especialmente em condições de chuva ou frio.

É aqui que entra o Mobi-1, um veículo inovador que combina as vantagens de um carro e de uma bicicleta.

Um "pequeno carro" para as ciclovias

O Mobi-1 é uma invenção original belga que é descrita como um pequeno carro elétrico considerado como uma bicicleta. Embora tenha uma carroçaria semelhante à de um automóvel, não tem pedais e é alimentado por uma bateria elétrica.

Legalmente, na Bélgica, é um ciclomotor de classe A, limitado a 25 km/h e pode ser conduzido sem carta. Em cada país, a situação é diferente, pelo que terá de consultar a legislação.

Além disso, foi concebida com dimensões semelhantes às de uma bicicleta elétrica de carga para poder circular nas ciclovias.

Este veículo intermédio destina-se principalmente às pessoas que se deslocam muito na cidade. Oferece uma carroçaria, um assento e um espaço de arrumação, o que o torna mais confortável do que uma bicicleta.

O seu tamanho compacto e a sua classificação de classe A na Bélgica permitem-lhe comportar-se como uma bicicleta, permitindo a sua utilização em ciclovias e a proteção contra o mau tempo. Além disso, não requer qualquer esforço físico para se deslocar, o que pode agradar às pessoas que não são muito desportivas. Está também prevista como uma solução de mobilidade para pessoas com mobilidade reduzida.

Especificações técnicas

O Mobi-1 é um protótipo apresentado na Bélgica com um peso de apenas 70 kg e capacidade para transportar até 150 kg. A sua caraterística única são os atuadores elétricos que lhe permitem retrair-se para estacionar ou entrar em espaços apertados e depois expandir-se para o seu tamanho normal para viajar até 40 km com uma única carga.

O modelo final terá opções adicionais e está planeada uma versão de carregamento, embora isso exija paciência.

Embora o Mobi-1 ainda esteja na fase de protótipo, os inventores estão a trabalhar no design, na acessibilidade e noutros aspetos ergonómicos. Além disso, terão de obter a homologação para que o Mobi-1 possa ser utilizado não só na Bélgica, mas também noutros países.

Este mini carro promete revolucionar a mobilidade urbana, oferecendo uma alternativa prática e sustentável para as deslocações diárias.