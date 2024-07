Japoneses batem recorde mundial com 402 terabits por segundo de velocidade de Internet

Numa altura em que as pessoas exigem rapidez, nomeadamente em matéria de comunicação e transferência de dados, este recorde é particularmente importante: investigadores japoneses conseguem uns impressionantes 402 terabits por segundo de velocidade de Internet.

Numa descoberta liderada pelo Photonic Network Laboratory do National Institute of Information and Communications Technology (NICT) do Japão, o país abre a porta a um futuro em que os dados fluem sem problema por todo o mundo a velocidades sem precedentes. Este

Conforme avançado pela imprensa internacional, uma equipa de investigadores japoneses alcançou um recorde mundial de velocidade de Internet. Utilizando fibra ótica disponível no mercado, a equipa atingiu uma taxa de transmissão de dados de 402 terabits por segundo, aproximadamente 1,6 milhões de vezes mais rápida do que a velocidade média da banda larga nos Estados Unidos.

Este recorde é especialmente importante, se considerarmos que os utilizadores exigem, cada vez mais, comunicações e transferências de dados à velocidade da luz.

Japão bate recorde de velocidade de Internet

Os investigadores construíram um sistema que utiliza todas as bandas de transmissão das fibras óticas normais e implementaram várias tecnologias de amplificação. Segundo o NICT, este novo método de acesso a bandas de comprimento de onda anteriormente não utilizadas poderá ser fundamental para as futuras redes de telecomunicações.

O NICT salientou, de acordo com o Tech Times, que se prevê que esta tecnologia inovadora melhore significativamente a capacidade de comunicação da infraestrutura ótica, satisfazendo a crescente procura de futuros serviços de dados. Em maio de 2024, a velocidade média da banda larga nos Estados Unidos era de 248,27 Mbps para downloads e 34,23 Mbps para uploads.

Os investigadores do NICT pretendem alargar a sua transmissão de dados a alta velocidade para cobrir distâncias vastas e transoceânicas. No entanto, reconhecem que a aplicação prática imediata dos seus resultados requer cautela.

Apesar de terem utilizado fibras óticas normais para estabelecer o novo recorde mundial de velocidade de Internet, o sucesso foi conseguido em condições ótimas de laboratório. A implementação de uma parte deste avanço no mundo real exigirá uma investigação extensiva e recursos significativos.