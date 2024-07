Empresa americana revela pequenas esferas 60x mais eficientes que painéis solares

Há uma tecnologia que promete uma revolução na forma como aproveitamos a energia solar. Foram reveladas pequenas esferas que superam os painéis solares usando luz solar e artificial — e a empresa responsável diz que eles podem atingir 60 vezes a capacidade atual.

Novos "painéis solares" são esferas

Os painéis solares podem vir a ser substituídos por esferas que captam a luz, se as engenhosas engenhocas da empresa de inovação WAVJA realizarem o seu potencial.

Isto porque a empresa, que opera em Nova Iorque, afirma que os seus especialistas criaram globos minúsculos - que medem de 2,5 a 10 cm de tamanho - podem aproveitar tanto a luz solar como a luz artificial para produzir eletricidade.

Denominada Photon Energy System, a tecnologia utiliza "várias camadas de materiais de ponta em esferas especializadas", de acordo com a Presidente Executiva Shereen Chen, que apresentou uma lista de indicadores de desempenho num vídeo. Cada uma delas tem uma especificação que é várias vezes melhor do que os painéis tradicionais.

As esferas, que se assemelham a minúsculas Estrelas da Morte (ou, talvez para uma referência mais específica à Guerra das Estrelas, a comandos de treino de tamanho normal), são 30 vezes mais pequenas do que os painéis solares, com uma potência 7,5 vezes superior. Surpreendentemente, disse que são mais de 200 vezes mais eficientes.

Revoluciona a forma como aproveitamos a luz solar.

Disse Chen.

No vídeo, são mostradas quatro esferas sobre um dispositivo de forma quadrada, possivelmente uma parte do sistema que converte a luz em eletricidade. Normalmente, não há conexão externa de bateria envolvida. Chen disse que a invenção é um "sistema de bateria separado".

Photon Energy System... a revolução na captação de energia solar

No cenário de exemplo, as esferas são mostradas a alimentar uma bateria. Mais tarde, Chen refere que o pacote de energia pode ser ligado ao sistema "de várias formas em comparação com os painéis solares". Ao longo do vídeo, são utilizadas luzes LED para alimentar o sistema, que por sua vez carrega tablets e telemóveis. A partir daí, a visão torna-se bastante futurista.

As projeções partilhadas pela administradora da empresa mostram grandes plataformas e máquinas voadoras alimentadas por grupos de esferas, que fornecem eletricidade 24 horas por dia, independentemente das condições meteorológicas.

Um conceito mais próximo da realidade é um veículo que está a ser testado para funcionar com um pacote de 20 esferas, segundo Chen.

Estão a ver uma prova de conceito em tempo real, atual, em que estamos a trabalhar.

Disse a executiva sobre o carro.

A visita ao futuro terminou com uma representação de uma comunidade alimentada por um banco de esferas. Se a tecnologia conseguir, de facto, fornecer a energia anunciada, será um feito espantoso. A terceira geração é considerada 60 vezes mais potente do que um painel solar de tamanho semelhante, de acordo com o clip.

O nosso empenho na inovação leva-nos a criar soluções transformadoras.

Afirmou Chen.

A WAVJA cita as condições climatéricas extremas provocadas pelo aquecimento do planeta, os incêndios florestais e outras calamidades como inspiração para as inovações.

Os seus criadores propuseram mesmo um drone extintor de incêndios, alimentado pelas suas esferas, que "patrulhará as florestas durante longos períodos de tempo e extinguirá os incêndios imediatamente após a sua descoberta".

As inovações solares estão a marcar marcos impressionantes. Uma equipa no Japão está a trabalhar num material flexível que capta o sol e que pode sobreviver a uma passagem por uma máquina de lavar roupa. Mas até o senso comum pode dar grandes resultados no esforço para ser mais sustentável. A simples substituição das lâmpadas antigas por LEDs pode poupar centenas de dólares por ano, ao mesmo tempo que evita a criação de centenas de quilos de poluição atmosférica.

Quanto ao panorama geral, embora a WAVJA não se aprofunde na forma como a tecnologia funciona, o conceito oferece um potencial atrativo. De acordo com o seu sítio Web, a empresa está à procura de parceiros para começar a pôr a tecnologia em ação, desde a alimentação de dispositivos a ambientes industriais.

O futuro da energia é brilhante, sustentável e está ao nosso alcance.

Disse Chen no clipe.

Leia também: