E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, demos conta da alteração do nome do Twitter para X, do lançamento dos novos Galaxy Z Flip5 e Fold5, dos novos Sony 1000XM5, e muito mais.

Durante o dia de ontem começaram a surgir os primeiros rumores em torno de uma mudança do nome e logótipo do Twitter já com a letra X como uma certeza para a troca. Agora, o dono da rede social e a sua CEO confirmaram a alteração. A questão é: o que é que se vai chamar a um Tweet?

O projeto Worldcoin nasceu há três anos e hoje é lançada oficialmente uma nova criptomoeda para o mundo. Sam Altman da OpenAI é uma das pessoas à frente desta nova criptomoeda que já conta com investimento português.

A escolha de um smartphone está sempre dependente do seu preço e o limite dos 200 € é um dos mais considerados pelos consumidores. A Blackview é uma das empresas que mais tem contribuído para o mercado dos smartphones robustos e agora tem um novo modelo disponível na faixa de preços abaixo dos 200 €. Venha conhecer o Blackview N6000.

Levar veículos para a Lua é uma tarefa desafiante. As unidades terão de ser elétricas, como as que jazem no solo lunar, permitindo aos astronautas terem a autonomia para explorarem o território. Como tal, o veículo tripulado da Toyota utilizará a energia solar para realizar a eletrólise, dividindo a água em hidrogénio e oxigénio durante os longos dias lunares.

Já ouviu falar no satélite Aeolus? Este satélite foi o primeiro a ter como missão avaliar e criar perfis de ventos à escala mundial. A Agência Espacial Europeia (ESA) já iniciou as manobras para a reentrada do satélite Aeolus na Terra.

A Sony melhorou os seus earbuds e apresentou agora os True Wireless WF-1000XM5. Este novo modelo é a mais recente edição da série 1000X e oferece melhor cancelamento de ruído, bem como som imersivo de nível superior, garantindo a melhor qualidade em chamadas telefónicas.

A Samsung acaba de anunciar a quinta geração dos dobráveis Galaxy: Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5. Estes dois formatos dobráveis, líderes de mercado, oferecem experiências únicas para cada utilizador com um design elegante e compacto, inúmeras opções de personalização e um desempenho poderoso. A nova dobradiça Flex Hinge torna a experiência foldable possível e oferece um design sólido e esteticamente mais equilibrado.

É uma descoberta que pode ser uma viragem no paradigma. Cientistas descobriram que pequenas alterações nos sinais de GPS podem permitir-nos prever grandes terramotos com cerca de duas horas de antecedência, uma nova forma de atenuar as catástrofes que pode salvar vidas.

Ontem, foi um dia tenso e não se fala noutra coisa, pela Internet… Um ex-oficial americano revelou que o governo dos Estados Unidos da América (EUA) tem em sua posse material biológico não-humano encontrado em objetos voadores não identificados (OVNIs).

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) anunciou que a era do aquecimento global terminou, para dar lugar à "era da ebulição global". António Guterres mostrou-se preocupado e alertou para a necessidade de o mundo mexer todos os cordelinhos de que dispõe para resolver este problema.

No mesmo dia em que revelou os novos Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5, a Samsung apresentou também o Watch6 e o Watch6 Classic, as novidades no campo dos smartwatches. Estes querem mudar muito da experiência neste campo e trazem um novo design mais atrativo. Venha conhecer o Watch6 e o que este smartwatch traz neste nosso primeiro contacto.

Creio que facilmente se pode considerar Street Fighter como o jogo de luta mais conhecido do planeta. Com mais de 3 décadas de vida, Street Fighter já passou pelas máquinas arcade, pelo PC, consolas e até pelos grandes cinemas. As aventuras de Ryu, Ken, Blanka, Bison e restantes combatentes são conhecidas em todos os cantos do mundo e a Capcom sabe disso. E é precisamente por saber isso mesmo que a Capcom continua a apostar forte na série de luta e recentemente lançou Street Fighter VI, que nós já experimentámos.