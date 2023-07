Blackview N6000 – um smartphone robusto de 4,3″ por menos de 180 €

A escolha de um smartphone está sempre dependente do seu preço e o limite dos 200 € é um dos mais considerados pelos consumidores. A Blackview é uma das empresas que mais tem contribuído para o mercado dos smartphones robustos e agora tem um novo modelo disponível na faixa de preços abaixo dos 200 €. Venha conhecer o Blackview N6000.

O Blackview N6000 é um smartphone robusto equipado com o processador Helio 99, com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. Com recurso ao armazenamento interno é possível expandir a memória RAM, para melhorar o desempenho em funções como jogos, por exemplo.

A versão do Android disponível é o Android 13 e tem a interface de utilizador otimizada DokeOS 3.1, que garante a segurança e proteção de dados, além de ser simples de utilizar e sem software inútil.

Ao nível da fotografia e vídeo, o Blackview N6000 tem uma câmara principal de 48 MP e uma frontal de 16 MP. O ecrã tem 4,3" com proteção Gorilla Glass 5, que lhe dá maior resistência, ainda mais considerando as outras certificações de resistência a água e poeiras, IP68, IP69K e MIL-STD 810H.

Este modelo ainda oferece NFC, tem impressão digital e reconhecimento facial, tem altifalante na traseira ArcSoft e integra um botão na lateral personalizável, para acesso a algumas funções rápidas.

O novo mini rugged phone Blackview N6000 está disponível em pré-venda no AliExpress, nas cores laranja, verde e preto, por um preço especial de lançamento de 173,93€ (IVA incluído). A promoção é limitada às primeiras 200 compras e até dia 28 de julho.

Receberá ainda de oferta uma pulseira de suporte para o smartphone.

Blackview N6000