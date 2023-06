Análise: rugged phone Blackview BV9200, pronto para qualquer desafio

Ter um smartphone robusto é uma exigência para muitos consumidores. Apesar das dimensões, as vantagens de resistência a quedas, embates, água, poeiras ou variações de temperatura, superam tal pormenor. A análise trazemos mais uma destas propostas, é o Blackview BV9200.

Especificações gerais do Blackview BV9200

O Blackview BV9200 apresenta-se ao mundo dos smartphones robustos com um processador MediaTek Helio G96, 8GB de RAM e 256GB de armazenamento interno. É possível, com recurso ao armazenamento interno, expandir a memória RAM até aos 16 GB. Suporta cartão de memória microSD até 1T.

A bateria deste smartphone tem uma capacidade de 5000 mAh e carrega a 30W. Esta bateria permite carregar outros dispositivos como se fosse uma powerbank, como earbuds, cigarros eletrónicos, smartwatch ou outros smartphones...

Na traseira existem 3 câmaras. A principal é de 50 MP, uma macro e ultra grande angular é de 8 MP e há ainda a terceira de 0,3 MP que serve de auxílio para fotografias com efeito desfocado. A câmara frontal tem 16 MP.

Sendo este um smartphone todo-o-terreno, conta com certificados IP68, IP69K e MIL-STD-810H. Além disso, oferece NFC e sensor de impressões digitais na lateral. O smartphone não é uma peça leve, com 310g, e uma dimensão de 174,45 x 81,8 x 13,6 mm.

Na caixa

A caixa traz apenas o smartphone Blackview BV9200 na cor verde, o carregador e o cabo USB Tipo-C. Inclui também um manual de instruções rápidas.

Relativamente às cores disponíveis, a Blackview tem ainda as opções laranja e preto, sendo que os apontamentos de cor surgem apenas numa moldura à volta do ecrã, no botão lateral e em 3 pormenores na traseira.

Construção e Design

O Blackview BV9200 é uma máquina robusta e daí as suas dimensões. A estrutura combina a borracha com o plástico e com o metal.

As laterais são em metal, mas tudo o resto é revestido por um material emborrachado que irá suportar as quedas. Na zona da câmara traseira, o módulo tem uma pequena moldura saliente em volta para proteger todo o módulo.

O ecrã tem margens bem visíveis, o que é normal no segmento, ao contrário dos comuns smartphones que tendem a ter margens cada vez mais reduzidas. Em toda a volta do ecrã ainda existe a moldura da cor escolhida na compra. O altifalante para chamadas está colocado acima da câmara frontal que aparece em gota no ecrã.

Do lado esquerdo existe o slot para cartões, com espaço para dois cartões nanoSIM e um microSD, sem ter que se abdicar de nenhum dos cartões. Existe também um botão que pode ser configurado para acesso das ações rápidas. Na outra lateral direita existe o botão de volume, power com sensor de impressões digitais. Em baixo há um altifalante e a porta USB Tipo-C. Em cima há um outro altifalante.

Este Blackview BV9200 tem som Harman, que eleva a qualidade de som reproduzida nos smartphones robustos a um nível superior. Diria mesmo que é melhor e mais equilibrado que alguns smartphones normais de gamas superiores.

O ecrã do Blackview BV9200

O ecrã é um dos grandes aspetos positivos do novo Blackview BV9200. O seu ecrã de 6,6" com resolução FullHD+ apresenta uma qualidade excelente. Tem uma taxa de atualização de 120Hz o que proporciona uma excelente fluidez

A definição e a própria fluidez são conjugadas com cores brilhantes e viva. Além disso, a luminosidade tem um bom ajuste nos mais variados cenários.

O desempenho do rugged phone

O Blackview BV9200 vem equipado com um processador MediaTek Helio G96, com 12 GB de RAM e 265 GB de armazenamento interno, e tem Android na versão 12, o que poderá ser uma desvantagem, mas que é expectável que venha a ser atualizado. Ainda assim, o desempenho não ficou em nada comprometido.

A interface é personalizada pela Blackview, no entanto, além das funcionalidades específicas que tiram partido das características e da sua robustez do smartphone, não traz muitas aplicações extra além das da Google e 4 jogos. Destaque para o modo crianças, onde podem ser definidas aplicações e tempos de utilização, e o Modo de Jogos.

O smartphone tem um desempenho fluido na maioria das tarefas, no entanto, é notória alguma lentidão na troca de apps, principalmente nas que requerem mais processamento. No teste de benchmark Antutu (v10.0.1) obteve 373449 pontos.

A fotografia

As câmaras correspondem às expectativas face à gama onde se inserem. Estamos a falar de uma câmara principal de 50 MP, uma macro e ultra grande angular de 8 MP e há a terceira de 0,3 MP que serve de auxílio para fotografias com efeito desfocado.

A app dedicada à câmara é de utilização simples, com os ajustes rápidos posicionados em cima e os modos na zona inferior, junto ao obturador. Os modos disponíveis para captação de fotos e vídeo são: Foto, Vídeo, Visão noturna, Retrato, HD, Modo Noturno, Foto Dinâmica, modo profissional, Panorama, câmara lenta, Tempo decorrido e Digitalização Inteligente.

Eis alguns exemplos:

Veredicto

Com os certificados IP68, IP69K e MIL-STD-810H esta máquina passou nos testes de resistência a imersão na água, jatos de água, variações de temperatura extremas, quedas, poeiras... e mais alguns testes associados. Portanto, a sua robustez é garantida tecnicamente. Numa queda acidental no chão de mosaico, não ficou com qualquer dano, nem sequer uma pequena mossa na zona da queda. Acidentes mais graves, felizmente, não teve que passar por eles.

Esta robustez aliada à bateria de 5000 mAh que durou 3 dias com utilização moderada, fazem com que o smartphone seja relativamente grande e pesado. Não é algo que se estranhe, já que acabam por ser características comuns neste tipo de dispositivos.

Destaque ainda para o desempenho e captação de fotos dentro daquilo que é expectável na gama, e na qualidade espetacular de som.

O novo Blackview BV9200 está disponível por cerca de 289,05€, a partir da loja do AliExpress, ou por 319,90€ a partir da loja Blackview Portugal. Para esta última, poderá utilizar o código de PPLBV9200 para um desconto de 15€.

Blackview BV9200