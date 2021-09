iOS 15 chega hoje! O seu iPhone suporta esta nova versão?

De acordo com a informação da própria Apple, o novo iOS 15 sai hoje, a par com outras plataformas da empresa da maça. Como sempre, antes de tentar atualizar o seu iPhone é importante que saiba se o mesmo suporta esta nova versão.

Saiba já se o seu iPhone suporta esta nova versão.

A cada nova versão a Apple tem conseguido dar uma nova vida ao seu sistema operativo móvel para o iPhone. As novidades são muitas, para aquela que é considerada a plataforma mais completa do mercado.

Quais as novidades do novo iOS 15?

As novidades do iOS 15 são vastas e podem ser consultadas aqui. No entanto, destacam-se as seguintes funcionalidades:

Privacidade e Proteção de dados App Privacy Report está integrada no iOS 15 permitindo ao utilizador saber se as apps instaladas acederam aos dados dos utilizadores;

Ocultação do endereço IP A funcionalidade Proteção da privacidade no Mail protege a sua privacidade ao impedir que os remetentes de e‑mails obtenham informação sobre a sua atividade no Mail, o seu endereço IP ou se abriu o e‑mail)

Siri Os dados não serão enviados para a cloud, passando a existir muito mais funcionalidades em modo offline.

iCloud+ Serviço de nuvem de assinatura que disponibiliza funcionalidades premium e armazenamento adicional em iCloud.

Facetime Com o áudio espacial, as vozes das pessoas parecem vir da direção em que estão posicionadas no ecrã em chamadas FaceTime de grupo (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR e modelos posteriores).

Texto detetável A funcionalidade Texto detetável torna interativo o texto existente em fotografias, para poder copiar e colar, procurar e traduzir em Fotografias, capturas de ecrã,Vista rápida, Safari e pré‑visualizações com a Câmara (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR e modelos posteriores).

Mapas Mapas de cidade detalhados, com elevação, árvores, edifícios, pontos de referência, passadeiras e faixas de mudança de direção, assim como vistas tridimensionais para navegar em nós de ligação complexos, e muito mais, disponíveis na Área da Baía de São Francisco, Los Angeles, Nova Iorque e Londres, e futuramente em mais cidades (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR e modelos posteriores).



Quais as versões do iPhone com suporte para o iOS 15?

De acordo com a Apple, são vários os modelos com suporte para o novo iOS 15. Obviamente que o mais recente iPhone 13 também terá suporte.

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (modelo original)

iPod Touch (7ºgeração)

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XR

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

O iOS 15 será lançado à escala mundial, assim como o iPadOS 15, tvOS 15 e o watchOS 8. Como é normal, a nova versão do iOS deverá estar disponível para os utilizadores portugueses a partir das 18h.