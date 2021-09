Loja de apps Android da Amazon já está perto de chegar ao Windows 11

Uma das maiores novidades que se esperam para o Windows 11 é mesmo a chegada das apps Android a este sistema. A Microsoft está focada em criar este sub-sistema para assim poder ter uma alternativa para não depender dos smartphones.

Com a certeza de que esta novidade não será lançada no dia 5 de outubro, todos os utilizadores estão de olhos postos nas build do Insiders Preview. É aqui que muito em breve muito será visto, com algumas evidências a surgirem já e que preparam tudo para muito breve.

Apps Android vão ser a novidade

É certo que a Microsoft tem uma novidade única a ser preparada para o Windows 11. Esta foi revelada desde o primeiro momento e será extremamente útil para quem usa sistemas Android. Sabe-se que estará a ser pronto, ainda sem data para chegar.

A Microsoft tem dado provas de que tem este seu sub-sistema quase pronto e que poderá em breve iniciar os testes públicos. Surgiu já na sua loja a primeira versão, ainda que não possa ser usada e até já existem testes de benchmark realizados.

Loja da Amazon já se vê no Windows 11

Mesmo com toda esta informação e até com apps concretas, há ainda um elemento essencial em falta. Falamos da união entre a loja da Microsoft e que irá fornecer as apps Android a serem usadas, que se sabe será fornecida pela Amazon.

Esta mostrou também que está muito perto de estar disponível, ao surgir agora na loja de apps da Microsoft. Não pode ser instalada ou usada de qualquer forma, mas mostra que os trabalhos no sentido certo estão a ser realizados pelos programadores do Windows 11.

Microsoft está a fazer um excelente trabalho

Sabe-se que a Microsoft está a recorrer à Intel Bridge Technology para ter esta funcionalidade presente no Windows 11. Esta tem a capacidade de traduzir e converter o código ARM para uma linguagem que o Windows conseguirá correr.

Há ainda um longo trabalho a ser realizado pela Microsoft, mas esta será em breve uma realidade no Windows 11. Tal como fez com o Linux, este sub-sistema será útil para garantir aos utilizadores o acesso a estas apps, de forma nativa e completamente independente.