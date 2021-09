AirPods: Apple adiou para o final do outono o suporte à Rede Encontrar (Find My Network)

Um dos grandes trunfos de 2021 lançados pela Apple foi a sua Rede Encontrar. Isto é, com os AirTags e com novos conceitos de localização remota, a empresa valeu-se dos seus milhões de equipamentos para construir uma rede gigante que protege o utilizador Apple e os seus bens. Para estender a mais dispositivos, a tecnológica californiana havia prometido no iOS 15 o suporte da Rede Encontrar também nos AirPods.

Segundo as informações partilhadas há algumas semanas, o iOS 15 irá permitir vincular AirPods com o Apple ID do utilizador como parte da Rede Encontrar. No entanto, esta novidade ficou adiada para final do outono.

AirPods Pro e AirPods Max na Rede Encontrar

Hoje a Apple irá lançar mais ao final da tarde o novo iOS 15. Entre centenas de novas funcionalidades, a Apple introduziu uma que é algo totalmente "fora da caixa". A partir de agora, se alguém lhe roubar o seu iPhone e o desligar, este continuará a estar acessível à Rede Encontrar. Esta teia de proteção aos bens dos utilizadores Apple está ainda a crescer.

Com o aparecimento dos AirTags, a Apple iniciou uma nova e mais abrangente rede de deteção de dispositivos e objetos perdidos. A Rede Find My, em português de Portugal Rede Encontrar, está cada vez mais rica em funcionalidades. Depois de ter adicionado várias opções de monitorização aos AirTags, como o recurso de localização em tempo real, chega a vez desta Rede usar no iOS 15 a tecnologia Bluetooth para localizar precisamente os AirPods quando estivermos perto deles.

Assim, se os perdermos num espaço perto de nós, podemos utilizar os beacons BT para chegarmos até eles. Este recurso estará disponível para AirPods Pro e Max e também mostrará a localização atual dos AirPods no mapa, mesmo quando não estiverem ligados ao nosso iPhone ou iPad.

Suporte está marcado para final do outono

A Apple atualizou recentemente a sua página de recursos do iOS 15 para indicar que o suporte à Rede Encontrar (Find My Network) para AirPods Pro e AirPods Max foi adiado até "mais tarde neste outono", o que significa que o recurso não estará disponível já hoje com o lançamento inicial do iOS 15.

A Apple não forneceu uma razão para o atraso, mas vários outros recursos do iOS 15 também só estarão disponíveis até o final deste ano, como é o caso do recurso SharePlay, Contactos do Legado Digital, a capacidade de adicionar uma Licença de Condução ou Cartão de Cidadão à aplicação Carteira, além de outras funcionalidades.

Em resumo, este recuso que será implementado nos AirPods Pro e AirPods Max foi projetado para ajudar o utilizador a descobrir os dispositivos através do Bluetooth dos auscultadores para que possa reproduzir um som e localizá-los. Se estes forem roubados ou alguém os encontrar e os emparelhar, o legítimo proprietário também irá saber onde estão.

Leia também: