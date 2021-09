A Microsoft prometeu uma novidade importante com a chegada do Windows 11. Falou na possibilidade de podermos usar apps Android de forma direta e sem depender de qualquer smartphone ou ligação entre os dois sistemas.

Na verdade, o Windows 11 foi apresentado e chega já no dia 5 de outubro, mas sem esta novidade. Ainda assim, a Microsoft não parou e o sub-sistema Android está a ser desenvolvido. Agora foi encontrado no Geekbench e os resultados prometem muito.

Mesmo tendo prometido que iria lançar a possibilidade de utilizar apps do Android dentro do Windows 11, a Microsoft acabou por adiar esta novidade. Não apresentou razãoes para esse adiamento, mas a verdade é que não ficará de imediato acessível aos utilizadores.

Claro que, como se esperava, os trabalhos continuaram e este sub-sistema Android não demorou a ser visto na loja de apps da Microsoft, dando bons indícios do que estará para vir. Este pode ser instalado, mas, na verdade, não dá ainda acesso a nada.

O que foi agora descoberto é importante e revela como este novo sub-sistema irá comportar-se no Windows 11. O teste surgiu no conhecido Geekbench e revelou já uma excelente pontuação. Não se conhecem detalhes sobre estes resultados e nem como foram obtidos.

Do que se pode ver na página que apresenta os resultados deste teste do Geekbench, temos 827 pontos com um núcleo e 3070 pontos em vários núcleos. Em termos de hardware, o que é apresentado revela um SoC Qualcomm ARMv8, com 8 núcleos e perto de 6GB de RAM, a correr o Windows 11.

Para efeito de comparação, o Surface Duo, que tem um processador Qualcomm 855 real, obteve uma pontuação de 760 com um núcleo e 2847 em vários núcleos. Isso mostra o quão poderoso o recurso pode ser quando for lançado para os utilizadores do Windows 11.

Já não falta muito para conhecermos o Windows 11 de forma completa. No dia 5 de outubro a Microsoft deverá abrir este sistema a todos os que conseguirem instalar. Pouco depois, ainda sem data, devem começar os testes neste sub-sistema Android e com tudo o que este trouxer.