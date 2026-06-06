Android Auto já deixa fazer videochamadas no Google Meet, mas com uma grande limitação

O Android Auto está repleto de bugs e falhas que parecem nunca ser corrigidos. Isso não impede a Google de adicionar funcionalidades à sua plataforma. A empresa acaba de lançar uma funcionalidade para todos que, à primeira vista, pode parecer controversa e até perigosa. A verdade é bastante útil em algumas situações. Agora já temos o Google Meet no Android Auto.

Android Auto já tem videochamadas do Google Meet

A partir de agora, poderá fazer videochamadas no Android Auto. Especificamente, a empresa está a libertar a todos a possibilidade de fazer videochamadas através do Google Meet no Android Auto. Esta funcionalidade já estava disponível no CarPlay há algum tempo, mas até agora não a tínhamos visto na versão para Android.

Trata-se, no entanto, de uma versão reduzida da aplicação Google Meet. A plataforma está totalmente adaptada para evitar distrações na condução. E, claro, não há forma de ver os participantes ou ativar a câmara. Aliás, a aplicação é muito semelhante à aplicação de chamadas do Android Auto, com uma opção para visualizar o histórico de chamadas e outra secção para reuniões ou chamadas agendadas.

Embora incluir a aplicação Google Meet no Android Auto sem a possibilidade de fazer videochamadas possa parecer inútil, a plataforma é, na verdade, bastante útil. Por exemplo, quem estiver a caminho de uma reunião e ficar retido no trânsito, pode iniciar a chamada no seu carro e assim ter a reunião pretendida remotamente.

Limitações criadas para garantir a segurança

Além disso, a plataforma sincroniza-se com a sua agenda, permitindo que o Android Auto o notifique sobre reuniões futuras, e pode tocar na notificação para participar na videochamada. No entanto, para além da impossibilidade de ativar a câmara, o Google Meet neste sistema apresenta também outras limitações. A aplicação não permite iniciar novas chamadas.

Por outras palavras, só pode aceder a chamadas já agendadas. Além disso, quando esta funcionalidade está ativada, o seu telefone Android exibe uma interface simplificada e remove opções como levantar a mão, perguntas e respostas e sondagens para evitar distrações.

A funcionalidade está a ser implementada automaticamente para todos os utilizadores, que receberão uma notificação no Android Auto assim que o Google Meet estiver disponível. Assim, e caso ainda não esteja disponível, bastará aguardar que a Google faça a atualização necessária no sistema.