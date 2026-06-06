Banco de Espanha recomenda ter dinheiro em casa para emergências. Saiba quanto

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Sérgio V. says:
    6 de Junho de 2026 às 08:13

    Eu juro que não percebeo estas medidas. Tenho 35 anos, já no. Meu tempo da primária aprendi na escola que devíamos ter um kit de sobrevivência. Dinheiro, lanternas, enlatados, rádio e mais algumas coisas.
    Isto não é nada de novo mas hoje em dia parece que é um alarme. Enfim ou as escolas não fazem o trabalho ou está-me a escapar alguma coisa

    Responder
  2. Brutus Suavis says:
    6 de Junho de 2026 às 09:02

    Lol. 100€ para uma semana???
    Se estivesse à espera destes conselhos ridículos está feito ao bife.
    Não preciso de conselhos de quem está feito com o esquema. A questão é que o pessoal não se informa, é carneirada, e não percebe o objetivo disto.

    Responder
  3. A says:
    6 de Junho de 2026 às 10:19

    Nem 100 por mês se consegue juntar quanto mais…

    Responder

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