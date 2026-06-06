Banco de Espanha recomenda ter dinheiro em casa para emergências. Saiba quanto

Num mundo cada vez mais dependente de pagamentos digitais, uma falha de energia ou uma interrupção das telecomunicações pode tornar impossível utilizar cartões bancários ou aplicações de pagamento. Por essa razão, seguindo o exemplo da Suécia, o Banco de Espanha recomenda que os cidadãos mantenham uma pequena reserva de dinheiro físico em casa.

Apesar da crescente digitalização dos serviços financeiros, o dinheiro físico continua a desempenhar um papel importante em situações excecionais.

Eventos recentes, como apagões ou falhas temporárias nas redes de comunicações, demonstraram que os meios de pagamento eletrónicos podem ficar indisponíveis durante algumas horas ou até dias.

Aliás, em março, o banco central sueco, de nome Riksbank, já havia dito que cada adulto devia manter em casa cerca de 1000 coroas suecas (pouco mais de 90 euros), ou seja, o suficiente para despesas básicas para cerca de uma semana.

Agora, o conselho surge do Banco de Espanha, que alertou os cidadãos para manterem uma quantia moderada de dinheiro em numerário.

Qual é o valor recomendado pelo Bando de Espanha?

Segundo a entidade espanhola, a reserva recomendada situa-se entre os 70 e os 100 euros por pessoa. O objetivo não é acumular grandes quantias em casa, mas garantir acesso imediato a dinheiro para compras essenciais, como alimentos, medicamentos ou combustível.

A recomendação inclui ainda a utilização de notas de menor valor, como 10, 20 ou 50 euros, facilitando os pagamentos e evitando problemas relacionados com trocos em situações de emergência.

Segundo o banco espanhol, esta orientação não deve ser interpretada como um incentivo à retirada de dinheiro dos bancos.

Em vez disso, trata-se de uma medida preventiva destinada a aumentar a resiliência das famílias perante incidentes inesperados que possam afetar os sistemas de pagamento digitais.

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