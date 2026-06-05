Como pode ganhar pontos na Carta de Condução?

Muitos condutores sabem que podem perder pontos na carta de condução ao cometer infrações rodoviárias, mas nem todos têm conhecimento de que também é possível ganhar pontos. Em Portugal, o sistema de carta por pontos está em vigor desde 2016 e procura promover uma condução mais segura e responsável.

Como funciona a carta de condução por pontos?

Quando um condutor obtém a carta de condução, começa com um saldo de 12 pontos. A partir daí, os pontos podem ser retirados em caso de infrações graves, muito graves ou crimes rodoviários. No entanto, os condutores que mantêm um comportamento exemplar na estrada podem ser recompensados.

É possível ganhar pontos?

Sim. Os condutores podem aumentar o número de pontos na carta se não cometerem infrações durante determinados períodos.

De acordo com as regras em vigor, são atribuídos:

3 pontos ao fim de três anos sem contraordenações graves ou muito graves e sem crimes rodoviários;

1 ponto em cada revalidação da carta de condução, desde que não existam condenações por crimes rodoviários.

O número máximo de pontos que um condutor pode acumular é de 16.

E quando se perdem pontos?

A perda de pontos depende da gravidade da infração cometida. As contraordenações graves e muito graves implicam a retirada de pontos, enquanto os crimes rodoviários podem resultar numa perda ainda mais significativa.

Quando o saldo de pontos diminui, existem várias consequências:

Com 4 pontos, o condutor é obrigado a frequentar uma ação de formação de segurança rodoviária;

Com 2 pontos, é necessário realizar uma nova prova teórica do Código da Estrada;

Com 0 pontos, a carta de condução é cassada.

Como consultar os pontos da carta?

Os condutores podem verificar o número de pontos disponíveis através do portal do IMT Online. O acesso é feito com recurso à Chave Móvel Digital ou ao Cartão de Cidadão.

O sistema de carta por pontos foi criado para incentivar comportamentos responsáveis na estrada. Para além de evitar multas e sanções, os condutores que respeitam as regras de trânsito podem aumentar o saldo de pontos e beneficiar de um histórico de condução mais seguro.

Já verificou quantos pontos tem atualmente na sua carta de condução?