Preço do Brent cai mais de 9% após anúncio de Trump sobre conversações com o Irão
Esta segunda-feira, o preço do petróleo Brent, a referência na Europa, desceu mais de 9%, depois de o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) Donald Trump ter anunciado conversações com o Irão e um possível cessar-fogo no Médio Oriente.
Por volta das 11h30 de Lisboa, o petróleo Brent para entrega em maio estava a cair 9,2% para 101,86 dólares, contra os 112,19 dólares na sexta-feira.
Por sua vez, o petróleo West Texas Intermediate (WTI), a referência nos EUA, para entrega em maio, desceu também 9% para 89,43 dólares.
Antes disso, mas já depois do anúncio do Presidente dos EUA, o preço do petróleo Brent chegou a descer 13% e esteve a ser negociado abaixo de 100 dólares por barril.
O anúncio feito por Donald Trump sobre as conversações com o Irão e um possível cessar-fogo no Médio Oriente provocou uma viragem na cotação do petróleo que, no caso do Brent, tinha chegado a subir durante a manhã desta segunda-feira para um máximo de 114,43 dólares.
Irão nega conversações com os EUA
Os preços do petróleo caíram depois de Donald Trump ter afirmado que os EUA e o Irão mantiveram conversações produtivas, o que o levou a ordenar a suspensão dos ataques contra infraestruturas energéticas essenciais no país.
A publicação surge depois de Trump ter dado ao Irão 48 horas para reabrir o Estreito de Ormuz, não sendo ainda claro quando é que esta importante rota marítima vai ser reaberta.
No domingo, a comunicação social estatal iraniana insistiu que o país permitiria a passagem segura pelo estreito a todos os navios, exceto aos ligados aos "inimigos do Irão".
Entretanto, a agência de notícias iraniana Fars, da Guarda Revolucionária do Irão, afirmou que não há conversas em andamento entre autoridades de Teerão e dos EUA.
Além disso, com base em fontes do Governo iraniano, a Fars disse ainda que o Presidente dos EUA recuou após ouvir as ameaças do Irão de atacar estações energéticas no Golfo.
Oscilações do preço do petróleo
Segundo a CNBC, o Goldman Sachs elevou acentuadamente as suas previsões para o preço do petróleo, esta segunda-feira, esperando que o Brent atinja uma média de 110 dólares em março e abril, acima da previsão anterior de 98 dólares, ou seja, um salto de 62% em relação à média anual de 2025.
O banco elevou, também, as suas estimativas para o WTI para 98 dólares em março e 105 dólares em abril.
Caso os fluxos de Ormuz se mantenham em 5% durante 10 semanas, os preços diários do Brent excederão provavelmente o seu nível recorde de 2008, afirmou o Goldman.
O petróleo Brent atingiu cerca de 147 dólares por barril em julho de 2008, antes de cair para cerca de 40 dólares em poucos meses, à medida que a crise financeira global esmagava a procura.
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tranquilo, próxima semana aumenta mais 15 cêntimos o combustível …
“…O petróleo Brent atingiu cerca de 147 dólares por barril em julho de 2008…”
Nessa altura o gasóleo estava abaixo de 1,50€ mas tbm é verdade que não haviam elektros a chular o resto do pessoal.
E 1€ era equivalente a 1.50$… Agora 1€ = 1.15$. E 1€ em 2009 = 1.25€ agora.
Falando por falar, quando as coisas melhorarem, se virmos diesel a 1.50€ ou menos outra vez, teremos combustível mais barato que em 2008.
Looool
Só falta referir que o dólar em Julho de 2008 valia 0.64 euros, e agora vale 0.86, provavelmente também são os eléctricos os culpados disso.
Não percebi. Mais elétricos na estrada, significa menos necessidade de combustíveis, e menos necessidade = mais disponibilidade.
Não deviam ficar contentes por haver menos gentes a consumir combustíveis?
Claro que nao ha conversações nenhumas ….é só para parecer que o sr Trump está no controlo ……
O palhaço laranja mente como quem respira
Temos que começar a educar o povo sobre o que é um psicopata ou narcisista de modo a não os meterem no poder.