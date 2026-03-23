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Preço do Brent cai mais de 9% após anúncio de Trump sobre conversações com o Irão

· Motores/Energia 8 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. orelhas says:
    23 de Março de 2026 às 12:48

    tranquilo, próxima semana aumenta mais 15 cêntimos o combustível …

    Responder
  2. Yamahia says:
    23 de Março de 2026 às 13:16

    “…O petróleo Brent atingiu cerca de 147 dólares por barril em julho de 2008…”
    Nessa altura o gasóleo estava abaixo de 1,50€ mas tbm é verdade que não haviam elektros a chular o resto do pessoal.

    Responder
    • J says:
      23 de Março de 2026 às 13:59

      E 1€ era equivalente a 1.50$… Agora 1€ = 1.15$. E 1€ em 2009 = 1.25€ agora.

      Falando por falar, quando as coisas melhorarem, se virmos diesel a 1.50€ ou menos outra vez, teremos combustível mais barato que em 2008.

      Responder
    • JL says:
      23 de Março de 2026 às 14:10

      Looool

      Só falta referir que o dólar em Julho de 2008 valia 0.64 euros, e agora vale 0.86, provavelmente também são os eléctricos os culpados disso.

      Responder
    • KidsGraça says:
      23 de Março de 2026 às 14:12

      Não percebi. Mais elétricos na estrada, significa menos necessidade de combustíveis, e menos necessidade = mais disponibilidade.
      Não deviam ficar contentes por haver menos gentes a consumir combustíveis?

      Responder
  3. trump says:
    23 de Março de 2026 às 13:25

    Claro que nao ha conversações nenhumas ….é só para parecer que o sr Trump está no controlo ……

    Responder
  4. Gringo Bandido says:
    23 de Março de 2026 às 13:54

    Temos que começar a educar o povo sobre o que é um psicopata ou narcisista de modo a não os meterem no poder.

    Responder

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