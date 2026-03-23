Preço do Brent cai mais de 9% após anúncio de Trump sobre conversações com o Irão

Esta segunda-feira, o preço do petróleo Brent, a referência na Europa, desceu mais de 9%, depois de o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) Donald Trump ter anunciado conversações com o Irão e um possível cessar-fogo no Médio Oriente.

Por volta das 11h30 de Lisboa, o petróleo Brent para entrega em maio estava a cair 9,2% para 101,86 dólares, contra os 112,19 dólares na sexta-feira.

Por sua vez, o petróleo West Texas Intermediate (WTI), a referência nos EUA, para entrega em maio, desceu também 9% para 89,43 dólares.

Antes disso, mas já depois do anúncio do Presidente dos EUA, o preço do petróleo Brent chegou a descer 13% e esteve a ser negociado abaixo de 100 dólares por barril.

O anúncio feito por Donald Trump sobre as conversações com o Irão e um possível cessar-fogo no Médio Oriente provocou uma viragem na cotação do petróleo que, no caso do Brent, tinha chegado a subir durante a manhã desta segunda-feira para um máximo de 114,43 dólares.

Irão nega conversações com os EUA

Os preços do petróleo caíram depois de Donald Trump ter afirmado que os EUA e o Irão mantiveram conversações produtivas, o que o levou a ordenar a suspensão dos ataques contra infraestruturas energéticas essenciais no país.

A publicação surge depois de Trump ter dado ao Irão 48 horas para reabrir o Estreito de Ormuz, não sendo ainda claro quando é que esta importante rota marítima vai ser reaberta.

No domingo, a comunicação social estatal iraniana insistiu que o país permitiria a passagem segura pelo estreito a todos os navios, exceto aos ligados aos "inimigos do Irão".

Entretanto, a agência de notícias iraniana Fars, da Guarda Revolucionária do Irão, afirmou que não há conversas em andamento entre autoridades de Teerão e dos EUA.

Além disso, com base em fontes do Governo iraniano, a Fars disse ainda que o Presidente dos EUA recuou após ouvir as ameaças do Irão de atacar estações energéticas no Golfo.

Oscilações do preço do petróleo

Segundo a CNBC, o Goldman Sachs elevou acentuadamente as suas previsões para o preço do petróleo, esta segunda-feira, esperando que o Brent atinja uma média de 110 dólares em março e abril, acima da previsão anterior de 98 dólares, ou seja, um salto de 62% em relação à média anual de 2025.

O banco elevou, também, as suas estimativas para o WTI para 98 dólares em março e 105 dólares em abril.

Caso os fluxos de Ormuz se mantenham em 5% durante 10 semanas, os preços diários do Brent excederão provavelmente o seu nível recorde de 2008, afirmou o Goldman.

O petróleo Brent atingiu cerca de 147 dólares por barril em julho de 2008, antes de cair para cerca de 40 dólares em poucos meses, à medida que a crise financeira global esmagava a procura.

Leia também: