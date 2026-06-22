Comprar o Luce para acesso a modelos mais exclusivos? Ferrari esclareceu tudo

A Ferrari desmentiu categoricamente as recentes informações sobre a venda do seu novo modelo elétrico. Vários rumores circularam intensamente no setor automóvel nos últimos dias. Estas notícias indicavam que a marca estaria a condicionar o acesso às suas séries limitadas através da compra do Luce.

A Ferrari esclareceu tudo aos clientes

Assim, para comprar os hipercarros mais exclusivos do catálogo, os clientes teriam de adquirir primeiro o Luce. Este é o primeiro veículo totalmente elétrico desenvolvido pela construtora de Maranello. A reação oficial por parte da marca não tardou. A direção de marketing e comunicação da empresa classificou estas alegações como totalmente falsas.

O fabricante assegura que a inclusão de clientes nas restritas listas de espera segue os moldes tradicionais. A escolha continua a seguir rigorosamente os critérios habituais de fidelização. Estes fatores assentam no histórico de compras e na relação de longa data com a casa italiana. Não existe, por isso, qualquer tipo de associação forçada ou venda casada com o novo modelo elétrico.

A estratégia da Ferrari para o lançamento do Luce assenta numa premissa clara. O veículo foi desenvolvido para atrair um perfil de público diferente e muito específico. A marca prestou esclarecimentos detalhados sobre esta abordagem. Forçar a aquisição de um automóvel a clientes não convencidos do seu valor tecnológico resultaria numa experiência de propriedade negativa.

Comprar o Luce para acesso a exclusivos?

Esta insatisfação acabaria por prejudicar severamente a reputação da Ferrari. Além disso, afetaria a própria valorização comercial do produto a longo prazo. Este fenómeno de desvalorização acelerada acontece devido à imposição de stock ao mercado. A insígnia italiana aponta este cenário como um erro estratégico já cometido por outros fabricantes de renome.

Muitas marcas falharam no segmento dos veículos elétricos de luxo por este motivo. Maranello pretende evitar este desfecho a todo o custo. Desta forma, os responsáveis da casa italiana reiteram a sua posição oficial. O Luce representa apenas mais uma variante de topo dentro da atual gama de produtos. Os benefícios associados à sua compra são exatamente os mesmos de qualquer outro modelo do catálogo atual.

O investimento neste superdesportivo elétrico enriquece de forma natural a coleção do proprietário. No entanto, o negócio não confere direitos automáticos de preferência. Também não impõe obrigações contratuais relativamente a futuros lançamentos exclusivos. Toda a rede de distribuição global recebeu instruções claras. Os concessionários devem direcionar o modelo apenas a clientes genuinamente interessados nesta tecnologia. O objetivo principal é preservar a integridade e a exclusividade que definem o ADN da Ferrari.