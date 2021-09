E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Analisámos o rato Logitech MX Anywhere 3, falámos do novo gimbal DJI OM 5, da nova série Reno6 da OPPO, dos novos Xiaomi 11T, e muito mais.

A tecnologia é, cada vez mais, uma grande aliada da mobilidade. Embora a condução autónoma seja uma das apostas mais recentes, a Mercedes-Benz vai trazer uma novidade que tem tanto de futurista como de arrojada.

A fabricante alemã está a trabalhar num carro que consegue ler mentes…

Conforme vemos diariamente, a tecnologia é cada vez mais uma presença assídua nos mais variados campos. Aliás, com a positiva evolução nesse sentido, as novidades, ou facilitam o quotidiano das pessoas, ou são suficientemente interessantes e úteis para serem executadas. Por exemplo, já imaginou uma sala que lhe carrega o telemóvel sem fios, sem ter de o ligar a uma fonte de energia?

Pois bem, um grupo de investigadores desenvolveu uma tecnologia que faz isso mesmo: carrega os dispositivos sem recorrer a qualquer fio.

O IIIF150 R2022 é uma nova proposta no segmento dos smartphones robustos. Este rugged phone traz consigo algumas tecnologias pouco exploradas no segmento, como o seu ecrã com uma taxa de atualização a 90Hz.

Esta máquina, ideal para quem tem trabalhos de maior risco físico, está disponível por cerca de 200 €.

O desafio proposto era o de encontrar um rato que fosse "polivalente", isto é, que pudesse usar no Mac, num PC e eventualmente no iPad. Claro, tudo isto em simultâneo. Há vários no mercado, mas aquele que realmente preenchia todos os requisitos era o Logitech MX Anywhere 3. Então, com este rato podemos saltar de uma máquina para a outra apenas com um clique.

A análise de hoje vem mostrar mais detalhes daquele que nos parece no momento o "rato ideal" e os argumentos encontrados irão explicar tal título.

Os cientistas estudaram vários sistemas planetários formados por estrelas semelhantes ao Sol, mas que apresentam processos dinâmicos severos. Estas dinâmicas causam alterações na sua arquitetura e, como tal, alguns planetas podem ter sido "devorados" pela própria estrela hospedeira.

Será que a nossa estrela, o Sol, poderá engolir o planeta Terra?

A DJI tem revolucionado o mercado dos gimbals com o lançamento constante de mais soluções para quem gosta de captar imagens e vídeos com os seus smartphones. Hoje a empresa lançou o novo DJI OM 5.

Uma das principais novidades do OM 5, em relação ao OM 4, é a possibilidade de estender o comprimento, criando assim infinitas possibilidades para selfies utilizando um smartphone. Mas há mais novidades.

Tendo em conta os alertas que o planeta nos tem enviado, através das alterações climáticas, os peritos estão empenhados em encontrar formas de produzir energia de forma mais sustentável. No caso da China, as centrais de energia eólica e solar na Terra, por exemplo, parecem não ser suficientes.

Então, além de outros anúncios, o país asiático divulgou que está a planear instalar uma central solar no espaço.

Desenvolvido pelos californianos, Supergiant Games, Hades é um roque-like cuja ação decorre no Reino de Hades, ou seja, no Reino dos Mortos, segundo a mitologia grega).

Trata-se de um título que esteve bastante tempo em Acesso Antecipado e que, apresentando algumas ideias novas combinadas com algumas não tão novas, criou fortes expetativas.

Já tentámos a nossa grande fuga do Reino dos Mortos e experimentámos Hades.

Hoje foi dia de apresentação OPPO com o anúncio de dois novos smartphones, os OPPO Reno6 Pro e o OPPO Reno6 já com suporte para a rede 5G. Estes dois modelos estão posicionados numa gama média/alta e já estão disponíveis em Portugal. O Reno6 5G com um preço a de 529,90 € e o Reno6 Pro 5G por 829,90 €.

De entre as várias especificações, há uma novidade que vamos querer testar e que promete revolucionar o vídeo com pessoas, através da Inteligência Artificial.

Será já na próxima semana que a Xiaomi vai apresentar os seus novos smartphones. Os Xiaomi 11T e 11T Pro vão trazer grandes novidades, com a marca a querer manter o segredo até à hora em que mostrar tudo ao público.

Mesmo com algumas fugas de informação, surgiu agora uma novidade oficial, antes da apresentação. A Xiaomi quer combater os problemas de atualização do Android e, por isso, revelou agora que vai dar 4 anos para os próximos equipamentos.

O desenvolvimento dos jogos eletrónicos está cada vez mais evoluído. Não só pela dinâmica e história de jogo em si, como também os gráficos, entre outros pormenores têm inovado graças às tecnologias mais avançadas.

Por outro lado, a Microsoft registou agora uma patente que vai permitir à Xbox detetar as emoções dos jogadores.

Atualmente procuram-se todo o tipo de mecanismos que possam gerar energia. Dos painéis solares até às ondas do mar, a ideia é aproveitar tudo, nem que seja o movimento dos comboios nas linhas. Assim, com tanta necessidade de fabricar o "combustível" que faz girar o planeta, foi desenvolvido um "nanogerador" à base de madeira que pode gerar energia a partir das pisadas no solo.

Os investigadores suíços utilizaram uma combinação de um revestimento de silício e nanocristais incorporados para criar um dispositivo que pudesse alimentar lâmpadas LED e pequenos componentes eletrónicos.

O segmento dos veículos elétricos tem vindo a crescer bastante, com ofertas para quase todas as necessidades e bolsos. Nos próximos anos este setor continuará a crescer significativamente e a inovação irá certamente acompanhar e melhor as tecnologias nos mais diversos aspetos.

É verdade que atualmente já existem ofertas de camiões elétricos, no entanto, a autonomia é ainda um fator limitativo. A Futuricum consegui que o seu camião elétrico percorresse 1099 km. Saiba como!