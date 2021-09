DJI OM 5: Conheça o novo estabilizador para selfies e não só

A DJI tem revolucionado o mercado dos gimbals com o lançamento constante de mais soluções para quem gosta de captar imagens e vídeos com os seus smartphones. Hoje a empresa lançou o novo DJI OM 5.

Uma das principais novidades do OM 5, em relação ao OM 4, é a possibilidade de estender o comprimento, criando assim infinitas possibilidades para selfies utilizando um smartphone. Mas há mais novidades.

Para quem gosta de fotografia, em especial fotografia em movimento, certamente que é fã dos gimbals. A DJI lançou hoje o OM 5 que vem cheio de novidades:

Principais novidades do DJI OM 5

ShotGuides

Estabilização triaxial

ActiveTrack 4.0

Cabo extensor integrado

Dobrável e portátil

Design magnético

O DJI OM 5 não mede esforços quando se trata de entregar qualidade superior, incluindo flexibilidade, dobradiças metálicas de alta durabilidade e aspeto superior. O DJI OM 5 conta com a mesma tecnologia de estabilização usada nos sets de filmagens das grandes produções de Hollywood.

Tal significa que agora é possível capturar gravações nítidas usando apenas um smartphone.

O segredo por trás da poderosa estabilização do DJI OM 5 consiste em 3 potentes motores que garantem que o smartphone permaneça no lugar, mesmo durante movimentos dinâmicos ou ao usar smartphones maiores.

Usando algoritmos de última geração da DJI, o DJI OM 5 se adapta aos seus movimentos durante a gravação, seja ao andar de bicicleta ou ao usar o Controlo gestual.

O DJI OM 5 entrega estabilização de ponta, fazendo com que as suas imagens sejam mais nítidas que nunca. Este gadget foi criado para caber na palma da sua mão. Leve-o aonde for nas suas aventuras. Pela primeira vez na Série Osmo Mobile, foi incluído um cabo extensor integrado, permitindo acomodar mais amigos nas suas selfies ou fazer gravações de ângulos únicos.

O recurso ShotGuides reconhece o ambiente adjacente automaticamente, recomendando a sequência de capturas juntamente com dicas para clipes. Recomenda ainda automaticamente modelos com base na gravação mais recente, criando um vídeo curto com apenas um toque. Da gravação à edição, o ShotGuides oferece dicas para cada fase de criação. Com o DJI OM 5, até mesmo os utilizadores novatos conseguem obter resultados incríveis.

O ActiveTrack 4.0 é superior em vários aspetos. Desde reconhecimento avançado à responsividade mais rápida, conta ainda com um novo recurso para rastreamento de rostos automático no Modo de Selfie. Graças ao seu rastreamento confiável e de ponta, é possível focar na gravação e no momento presente.

Este novo equipamento estará disponível nos próximos dias em todas as lojas iServices, podendo ser desde já encomendado através da loja online da marca. Em breve o Pplware irá apresentar a sua análise a este equipamento.