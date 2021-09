As grandes marcas mundiais estão a acompanhar o crescimento do mercado dos carros elétricos e ajustam-se com as suas propostas. A Renault foi uma das primeiras a dar esse passo, com o conhecido Zoe, que tanto sucesso tem feito.

A marca francesa não parou à sombra desta sua proposta e tem agora algo completamente novo para apresentar. O Mégane E-Tech Electric é a sua próxima proposta e quer competir com o que as restantes marcas apresentaram, numa área cada vez mais ativa e interessante.

Foi no Salão de Munique que a Renault revelou a sua mais recente proposta no mercado dos carros elétricos. Pegou no seu conhecido Mégane e utilizou a sua plataforma CMF-EV para criar uma proposta que foi buscar inspiração no seu conceito Morphoz.

Este é um carro com dimensões exteriores menores e que no interior tem uma área muito interessante. O novo E-Tech chega com 4,21 metros de comprimento, com uma distância entre eixos de 2,7 metros, 1,78 metros de largura e 1,5 metros de altura, com um volume de mala de 440 litros.

No que toca a motorizações, a Renault apresenta o Mégane E-Tech Electric com 2 propostas. A marca promete uma autonomia de 470 km, mas para o modelo com a bateria de 60 kWh e 218 CV. O modelo mais básico tem 300 km de autonomia, com uma bateria de 40 kWh e 130 CV.

Além disso, há alguns recursos que se destacam como o ecrã central sensível ao toque de 12 polegadas combinado com outro de 12,3 polegadas, que compõem o painel separados pela saída de ar e são configuradas em "L" invertido.

No total, eles oferecem uma área de exibição de 774 cm², 321 cm² para a tela de 12,3 polegadas (1.920 x 7,20 pixels) e 453 cm² para a tela de 12 polegadas (1.250 x 15,62 pixels). Claro, na faixa normal, a tela multimédia tem 9 polegadas (1250 x 834 pixels, formato paisagem).

O sistema de infotainment OpenR Link é baseado no Android Automotive OS, o que dará acesso às apps da Google e ao Google Assistant. Durante uma viagem mais longa, o sistema pode ajudar a localizar estações de recarga que minimizam o tempo de viagem, revela a Renault.

No campo da segurança, a Renault trouxe uma novidade com o Mégane E-Tech Electric. Um código QR presente no vidro permitirá aos bombeiros ter informações na hora sobre este carro. Assim conseguem saber a localização das baterias ou de outros elementos para poderem agir mais rapidamente.

O novo Mégane E-Tech já está em produção e estará à venda no primeiro trimestre de 2022. Por enquanto não há preço oficial, mas sabe-se que poderá começar nos 30.000 e nos 34.000 euros. O objetivo é claro e aponta este modelo ao que as marcas alemãs já apresentaram recentemente.