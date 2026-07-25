Golpe contra a Tesla! França proíbe o FSD e a condução autónoma

Enquanto a tecnologia de condução autónoma da Tesla está a ser implementada progressivamente na Europa, um país colocou esse movimento em pausa. França escolheu o seu lado e vai ficar sem o FSD (Free-Speed ​​​​Driving). O Ministro dos Transportes alega oficialmente um nível de segurança insuficiente.

França proíbe o FSD da Tesla

A Europa está a abraçar de forma rápida a condução autónoma. A dominar esta frente temos a Tesla e, como seria de esperar, com a sua opção FSD (Full Self-Driving). São já vários os países que deram luz verde a esta solução e que têm já a autorização dada. Infelizmente, o governo francÊs acaba de frustrar os entusiastas do seu país, ao barrar oficialmente o acesso desta tecnologia em França.

Ao longo do tempo, miutos foram os condutores que escolheram esta solução paraos seus Tesla elétricos. Aguardavam que a autorização oficial fosse dada e que a condução autónoma fosse libertada, explorando assim ao máximo o que esta oferece. Agora, Philippe Tabarot, Ministro dos Transportes, confirmou num vídeo que "as garantias de segurança ainda não são suficientes para a autorização na sua forma atual ".

Condução autónoma a caminho da Europa

Isto confirma, na prática que não deverá haver o FSD em França tão cedo, ao contrátio do que vimos já em outros países da Europa- Embora os Países Baixos estejam a implementar o sistema há três meses, a França mantém-se profundamente cética. Aparentemente não estar+a sozinha. A Suécia também questiona o dispositivo, capaz de ultrapassar os limites de velocidade.

E é precisamente este último ponto que abalou o Ministério dos Transportes. Um piloto automático que comete infrações de excesso de velocidade é inaceitável. O ministro francês é particularmente alarmista, explicando que "em alguns casos, um veículo pode exceder o limite de velocidade até 50%". Segundo a informação disponível, os americanos relatam velocidades até 16 km/h acima do limite.

Alarmismo francês ou excesso de proteção?

Com um limite de velocidade fixado nos 30 km/h, excedê-lo em 50% é de facto concebível. O outro ponto de discórdia diz respeito à monitorização do condutor, considerada insuficiente. Segundo o ministro, o sistema não consegue verificar adequadamente a competência do condutor durante manobras críticas, como mudanças de faixa, cruzamentos ou rotundas.

Philippe Tabarot faz questão de lembrar a todos que, em caso de acidente com estes sistemas ativados, o condutor continua a ser criminalmente responsável. Prudente, acima de tudo, revela que "Reunirei [...] neste Outono o ecossistema francês de veículos autónomos para apresentar as alavancas que irão acelerar a implementação desta tecnologia".