Elétricos premium da Zeekr chegam a Portugal ainda este ano

A Salvador Caetano anunciou que chegou a um acordo estratégico para a importação e distribuição da Zeekr, uma marca premium do Geely Auto Group, um dos maiores conglomerados automóveis do mundo. Assim sendo, os carros elétricos da Zeekr deverão chegar a Portugal ainda este ano.

Num comunicado, as duas empresas partilharam que a colaboração permitirá que os modelos 100% elétricos da Zeekr cheguem aos mercados português e espanhol a partir do segundo trimestre de 2026.

Os veículos são reconhecidos pelo design europeu inovador, tecnologia orientada para o futuro e desempenho emocionante.

Combinando o poder de um gigante automóvel com uma alma europeia, a Zeekr oferece uma proposta de valor de topo no segmento elétrico premium graças ao seguinte:

Tecnologia de vanguarda : construídos sobre a Arquitetura SEA (Sustainable Experience Architecture), os veículos da Zeekr oferecem carregamento ultrarrápido, conectividade 5G e uma interface inovadora no habitáculo, líder no setor.

: construídos sobre a Arquitetura SEA (Sustainable Experience Architecture), os veículos da Zeekr oferecem carregamento ultrarrápido, conectividade 5G e uma interface inovadora no habitáculo, líder no setor. Desempenho exuberante : combinam potência e aceleração impressionantes com uma condução precisa, para uma experiência verdadeiramente avançada ao volante.

: combinam potência e aceleração impressionantes com uma condução precisa, para uma experiência verdadeiramente avançada ao volante. Design inovador: os designs são desenvolvidos no Centro Global de Design da Zeekr, em Gotemburgo, na Suécia, recorrendo a tecnologia de ponta.

Conforme referido no mesmo comunicado, "Portugal e Espanha são mercados essenciais na estratégia de crescimento da Zeekr para o sul da Europa".

Salvador Caetano assegurará rede de venda e pós-vendas da Zeekr

Através desta colaboração, a Salvador Caetano Auto estabelecerá uma rede dedicada de vendas e pós-venda que refletirá o posicionamento premium da Zeekr e oferecerá uma experiência fluida.

A procura por veículos elétricos em toda a Península Ibérica tem vindo a aumentar de forma consistente, apoiada pelo desenvolvimento de infraestruturas e pelo crescente interesse dos consumidores na mobilidade elétrica premium.

Afirmou Lothar Schupet, Acting CEO da Zeekr Europe, dizendo que "Portugal e Espanha são fundamentais para a nossa contínua expansão europeia".

Segundo Sergio Ribeiro, Administrador Executivo Salvador Caetano Auto e CEO da Distribuição Automóvel Global, a empresa está focada "numa implementação rápida, excelência no serviço e numa experiência totalmente centrada no cliente".

Marca global premium de tecnologia de mobilidade elétrica do Geely Auto Group, combinando o poder de um gigante automóvel global com uma alma europeia, a Zeekr Europe já está presente na Suécia, Noruega, Dinamarca, Países Baixos, Bélgica, Suíça, Grécia, Croácia, Eslovénia, Roménia, Bulgária e Alemanha.