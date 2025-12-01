Elon Musk reafirma que a Tesla nunca produzirá motociclos elétricos

A ideia de um motociclo elétrico da Tesla tem sido um sonho para muitos entusiastas, mas o CEO da empresa, Elon Musk, voltou a colocar um ponto final nesta especulação. Através das redes sociais, explicou de forma categórica as suas razões.

Uma questão de segurança pessoal

Já não é a primeira vez que ouvimos Elon Musk afirmar que não tem qualquer intenção de que a Tesla produza um motociclo elétrico. Contudo, o controverso CEO recorreu recentemente à sua plataforma social X (anteriormente conhecida como Twitter) para reforçar a sua posição e explicar por que razão este projeto nunca verá a luz do dia.

A questão, segundo Musk, não reside na incapacidade técnica da Tesla para desenvolver um motociclo elétrico de alta performance, mas sim na sua convicção pessoal de que estes veículos são inerentemente perigosos.

Nunca irá acontecer, pois não conseguimos tornar os motociclos seguros.

Respondeu Musk a um vídeo gerado por inteligência artificial que imaginava um motociclo da Tesla. Para fundamentar a sua opinião, Musk relembrou um episódio pessoal que já narrou diversas vezes: um acidente grave que sofreu na sua juventude, no qual quase foi morto por um camião enquanto conduzia um motociclo.

No entanto, o CEO parece direcionar as suas preocupações principalmente para os motociclos de estrada.

As motas de todo-o-terreno são seguras se conduzir com cuidado, pois não corre o risco de ser esmagado por um camião.

Acrescentou.

A ironia da segurança: Autopilot da Tesla

A posição de Musk sobre a segurança dos motociclos não deixa de ser irónica, especialmente quando se considera o historial do sistema Autopilot da Tesla. Esta tecnologia de condução assistida tem sido alvo de duras críticas precisamente pelo perigo que representa para os motociclistas. Já foram registados vários acidentes fatais em que veículos Tesla, a operar em modo Autopilot, colidiram com motociclos.

Muitos especialistas sugerem que o sistema da Tesla, focado exclusivamente em câmaras de visão, pode ter dificuldade em interpretar corretamente os motociclos. A hipótese mais comum é que o software confunde o par de luzes traseiras, mais próximas entre si num motociclo, com as de um automóvel a uma distância muito maior.

Embora o setor dos motociclos elétricos não vá beneficiar do "efeito Tesla" tão cedo, a verdade é que o mercado está longe de estar estagnado. Marcas tradicionais como a Honda, BMW e Kawasaki estão finalmente a lançar os seus primeiros modelos de produção em série.

Simultaneamente, empresas mais pequenas como a Ryvid estão a responder à crescente procura por motociclos urbanos e acessíveis. Na Ásia, gigantes como a Yadea e a NIU estão a inundar o mercado com scooters elétricas económicas, impulsionando a adoção global a um ritmo muito superior ao verificado nos Estados Unidos.

