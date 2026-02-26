Huawei FreeBuds Pro 5 estreiam tecnologia inovadora de cancelamento de ruído ativo

Em Madrid, Espanha, a Huawei apresentou os primeiros auriculares do mundo equipados com cancelamento de ruído ativo (ANC) com Dual-Engine. Os FreeBuds Pro 5 prometem uma experiência de audição sem falhas e um cancelamento de ruído significativamente superior.

Os Huawei FreeBuds Pro 5 destacam-se pela tecnologia pioneira de ANC com Dual-Engine (motor duplo), que integra um driver de íman duplo ultra-linear e um driver de diafragma microplanar ultrafino.

Enquanto o driver de baixa frequência neutraliza ruídos persistentes, a unidade de alta frequência elimina sons agudos e repentinos.

Este sistema é coordenado por um novo modelo de deteção MIMO AI, que processa dados de ruído até 400.000 vezes por segundo, ajustando-se em tempo real para garantir um desempenho de cancelamento de ruído 220% superior face à geração anterior.

Além do silêncio, os auriculares gerem o ambiente sonoro de forma inteligente:

O modo Awareness utiliza microfones de alta precisão para integrar sons ambientes de forma natural, permitindo ao utilizador manter-se alerta sem remover os auriculares.

utiliza microfones de alta precisão para integrar sons ambientes de forma natural, permitindo ao utilizador manter-se alerta sem remover os auriculares. A funcionalidade de Volume Adaptativo ajusta automaticamente o volume dos conteúdos multimédia em resposta ao ruído envolvente, assegurando uma clareza auditiva ideal em qualquer cenário.

Qualidade de som e chamadas cristalinas

Fiel ao compromisso da Huawei com a excelência sonora, os FreeBuds Pro 5 integram um sistema acústico de driver duplo com tecnologia de codec de áudio L2HC 4.0.

Esta combinação permite uma transmissão de áudio sem perdas de alta resolução até 2.3 Mbps e suporta transmissão sem falhas de 48 kHz/24 bits, recriando uma experiência de audição imersiva e autêntica.

Para se adaptarem a diferentes necessidades permitem a personalização a partir de efeitos Huawei Sound:

Balanced;

Voice;

Classical;

Bass.

Estas configurações podem ser adaptadas na aplicação Huawei Audio Connect, disponível para iOS e Android.

No que toca às chamadas, os novos auriculares proporcionam uma comunicação mais nítida e estável, graças a melhorias no hardware e software.

O sistema de três microfones com um microfone de condução óssea e o algoritmo de cancelamento de ruído de chamadas com Inteligência Artificial (IA) foram atualizados e, agora, isolam a voz humana de forma ainda mais eficaz, mesmo em ambientes ruidosos (até 100 dB) ou com ventos fortes de até 10m/s.

Harmonia perfeita entre estilo e funcionalidade

Disponíveis em bege, branco, cinza e azul, os Huawei FreeBuds Pro 5 estreiam o novo design Star Oval, concebido através de uma técnica de corte de diamante, que reflete a luz de forma única.

A caixa de carregamento, 5,5% mais pequena que a antecessora, apresenta uma dobradiça oculta e um acabamento premium.

A da versão azul é revestida com pele sintética ecológica de alta qualidade, o que confere uma textura refinada e agradável ao toque.

A ergonomia dos auriculares foi reestruturada para garantir um ajuste seguro e confortável a diferentes formatos de ouvido.

Com certificação IP57, são resistentes ao pó e à água, adaptando-se a diversos cenários de utilização.

Experiência de áudio fluida e partilhada

Pensados para um estilo de vida dinâmico, os auriculares suportam a conexão simultânea a dois dispositivos, permitindo alternar o áudio entre vários dispositivos.

Além disso, a funcionalidade de partilha de áudio permite espelhar o que o utilizador está a ouvir com um segundo par de auriculares Huawei compatíveis.