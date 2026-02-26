Huawei FreeBuds Pro 5 estreiam tecnologia inovadora de cancelamento de ruído ativo
Em Madrid, Espanha, a Huawei apresentou os primeiros auriculares do mundo equipados com cancelamento de ruído ativo (ANC) com Dual-Engine. Os FreeBuds Pro 5 prometem uma experiência de audição sem falhas e um cancelamento de ruído significativamente superior.
Os Huawei FreeBuds Pro 5 destacam-se pela tecnologia pioneira de ANC com Dual-Engine (motor duplo), que integra um driver de íman duplo ultra-linear e um driver de diafragma microplanar ultrafino.
Enquanto o driver de baixa frequência neutraliza ruídos persistentes, a unidade de alta frequência elimina sons agudos e repentinos.
Este sistema é coordenado por um novo modelo de deteção MIMO AI, que processa dados de ruído até 400.000 vezes por segundo, ajustando-se em tempo real para garantir um desempenho de cancelamento de ruído 220% superior face à geração anterior.
Além do silêncio, os auriculares gerem o ambiente sonoro de forma inteligente:
- O modo Awareness utiliza microfones de alta precisão para integrar sons ambientes de forma natural, permitindo ao utilizador manter-se alerta sem remover os auriculares.
- A funcionalidade de Volume Adaptativo ajusta automaticamente o volume dos conteúdos multimédia em resposta ao ruído envolvente, assegurando uma clareza auditiva ideal em qualquer cenário.
Qualidade de som e chamadas cristalinas
Fiel ao compromisso da Huawei com a excelência sonora, os FreeBuds Pro 5 integram um sistema acústico de driver duplo com tecnologia de codec de áudio L2HC 4.0.
Esta combinação permite uma transmissão de áudio sem perdas de alta resolução até 2.3 Mbps e suporta transmissão sem falhas de 48 kHz/24 bits, recriando uma experiência de audição imersiva e autêntica.
Para se adaptarem a diferentes necessidades permitem a personalização a partir de efeitos Huawei Sound:
- Balanced;
- Voice;
- Classical;
- Bass.
Estas configurações podem ser adaptadas na aplicação Huawei Audio Connect, disponível para iOS e Android.
No que toca às chamadas, os novos auriculares proporcionam uma comunicação mais nítida e estável, graças a melhorias no hardware e software.
O sistema de três microfones com um microfone de condução óssea e o algoritmo de cancelamento de ruído de chamadas com Inteligência Artificial (IA) foram atualizados e, agora, isolam a voz humana de forma ainda mais eficaz, mesmo em ambientes ruidosos (até 100 dB) ou com ventos fortes de até 10m/s.
Harmonia perfeita entre estilo e funcionalidade
Disponíveis em bege, branco, cinza e azul, os Huawei FreeBuds Pro 5 estreiam o novo design Star Oval, concebido através de uma técnica de corte de diamante, que reflete a luz de forma única.
A caixa de carregamento, 5,5% mais pequena que a antecessora, apresenta uma dobradiça oculta e um acabamento premium.
A da versão azul é revestida com pele sintética ecológica de alta qualidade, o que confere uma textura refinada e agradável ao toque.
A ergonomia dos auriculares foi reestruturada para garantir um ajuste seguro e confortável a diferentes formatos de ouvido.
Com certificação IP57, são resistentes ao pó e à água, adaptando-se a diversos cenários de utilização.
Experiência de áudio fluida e partilhada
Pensados para um estilo de vida dinâmico, os auriculares suportam a conexão simultânea a dois dispositivos, permitindo alternar o áudio entre vários dispositivos.
Além disso, a funcionalidade de partilha de áudio permite espelhar o que o utilizador está a ouvir com um segundo par de auriculares Huawei compatíveis.
Preço
- PVRP: 199,00 euros
- Oferta de lançamento: 20 euros de desconto e 12 meses de Huawei Loss Care
Incluído no preço de compra dos novos FreeBuds Pro 5, o serviço Huawei Loss Care oferece um desconto de 50% na aquisição de um auricular individual em caso de perda ou dano, durante o primeiro ano após a compra.
Para mais informações sobre este benefício, os interessados podem consultar a página oficial do serviço.