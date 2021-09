O mercado dos smartphones está a sofrer uma verdadeira revolução. Os formatos tradicionais estão a ficar gastos, desinteressantes e as novas tecnologias empurram os arrojados conceitos para as mãos dos utilizadores. Falamos dos novos dobráveis ou desenroláveis.

Após conhecermos e termos já modelos completamente diferentes destas tecnologias, surge agora algo desafiante pela mão da OPPO. A gigante asiática mostrou hoje em Portugal o seu smartphone X 2021, um extensível único. O Pplware este presente e mostra-lhe esta revolução.

OPPO X 2021... o mundo está a mudar

Este não é um conceito novo, aliás, já mostramos a tecnologia noutros exemplos. Contudo, o OPPO X é um smartphone que leva a tecnologia dos ecrãs expansíveis a um novo nível, partindo de um ponto "normal", mas estendendo depois o ecrã para um tamanho maior.

A forma de o fazer é completamente automática e basta passar um dedo na lateral para que o processo aconteça. De forma rápida, este ecrã passa das 6,7 polegadas para as bem maiores 7,4 polegadas.

À parte deste conceito único, este smartphone da OPPO adapta-se também e todas as apps presentes acompanham. Estas crescem e no final, com o ecrã totalmente expandido, temos um Android adaptado a esta nova dimensão, com as vantagens óbvias.

Este processo é totalmente motorizado, o smartphone não está dependente do esforço e da forma como é usado. O ecrã surge naturalmente e em poucos segundos temos um ecrã muito maior. Infelizmente, este é ainda um protótipo que mostra o que em breve poderá ser o futuro. É algo completamente diferente e que certamente terá uma aceitação grande, como os dobráveis estão a ter.

Com mais este trunfo no mercado futuro dos dobráveis e desenroláveis, será que o conceito vai pegar de raiz e estamos a olhar para o convencional futuro? Quem sabe se o modo "extensível" não se torna o novo normal.