Volkswagen revela o ID Buzz, um veículo equipado com IA para condução autónoma

Estamos a preparar o berço de uma revolução nas estradas. Vamos ter um planeta cheio de veículos elétricos, autónomos e que serão geridos por Inteligência Artificial. Dos grandes aos pequenos, estes carros e carrinhas irão libertar o ser humano da condução. Nesse sentido, a Volkswagen e a Argo AI revelam o primeiro veículo de teste ID Buzz com condução autónoma.

A aposta na condução autónoma quer tirar o volante das mãos das pessoas. Será que não fomos talhados para conduzir? Será que as máquinas poderão ser melhores condutoras do que o ser humano?

Volkswagen quer tirar o volante das mãos dos humanos

Os dados dos acidentes rodoviários poderão dar-nos essas pistas: não somos competentes nas estradas e por essa razão, diariamente, há acidentes que tiram a vida aos condutores e passageiros nas estradas. Dito isto, o próximo passo na evolução da condução é "passar o volante" para as mãos das máquinas.

Nesse sentido, a Volkswagen Commercial Vehicles, uma marca VW autónoma responsável pelo desenvolvimento e vendas de veículos comerciais ligeiros, e a Argo AI, uma empresa de tecnologia de condução autónoma, apresentaram no domingo passado a primeira versão do ID Buzz AD (Autonomous Driving).

As duas empresas já têm um protótipo de carrinha funcional e querem mostrá-lo ao público no evento 2021 IAA Mobility em Munique, que se realiza entre os dias 7 e 12 deste mês. Os testes do protótipo, um dos cinco primeiros veículos planeados, estão a decorrer no centro de desenvolvimento da Argo, em Neufahrn, perto de Munique. Há outra área, um percurso fechado de nove hectares da Argo, que se situa perto do aeroporto de Munique. Neste espaço as equipas testam uma variedade de situações de tráfego exclusivas para as condições de condução europeias e outras mais dedicadas aos Estados Unidos.

Conforme pudemos perceber na apresentação no passado domingo, a Volkswagen, que desenvolveu uma unidade de negócios separada dedicada à condução autónoma e adquiriu uma participação na Argo AI, demonstrou que a condução autónoma pode ajudar a gerir os fluxos de tráfego.

Carrinha icónica da gigante alemã transformada no moderno ID Buzz

Conforme demos a conhecer na altura, a VW revelou pela primeira vez o ID Buzz como um veículo conceito em 2017. Basicamente estávamos a ver uma espécie de "pão de forma" futurístico, inovador e com linhas a lembrar o clássico, mas com traços vanguardistas.

Esta carrinha serve para os mais variados fins. Há de tudo, desportistas que adoram este conceito, campismo, transporte familiar, não há limites para a imaginação. Foi um ícone que a marca alemã criou lá atrás nos anos 50, que invocava o espírito Hippie.

Agora, a versão moderna, e já no produto final, promete não deixar cair a linha, mas traz uma colagem total ao que de mais moderno se faz nos elétricos. Portanto, o veículo vem equipado com tecnologia de condução autónoma, um LiDAR da Argo, que tem capacidade de deteção de objetos a uma distância de mais de 400 metros.

Todo o sistema da Argo AI consiste em sensores e software que fornecem ao computador uma perceção de 360 ​​graus do ambiente do veículo, permitindo que ele "preveja as ações dos peões, ciclistas e veículos, e direcione os sistemas de motor, travão e direção para que o veículo se mova com segurança e naturalidade, como um condutor experiente”, de acordo com um comunicado da VW.