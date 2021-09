A Xiaomi tem algumas novidades para apresentar muito em breve. A marca chinesa tem estado a preparar novas propostas para o seu leque de smartphones e está já pronta para os dar a conhecer a todos os que seguem a marca.

Segundo o convite que está a ser enviado, será já no dia 15 de setembro que a marca quer "deixar a magia começar", com algumas novidades. Será nesse dia que os Xiaomi 11T chegam, com algumas surpresas que se esperam que surjam.

A Xiaomi tem estado a mudar muito a sua posição no mercado e a adaptar-te para corresponder ao que os utilizadores procuram. Quer garantir que as suas linhas de smartphones estão bem definidas e que conseguem estar bem estruturadas nas suas áreas de mercado.

A primeira mudança foi mesmo a mudança de nome que a marca apresentou, em que deixou cair a bem conhecida linha Mi. Passa a apresentar-se apenas como Xiaomi para os seus smartphones de topo, algo que irá acontecer já com a chegada dos Xiaomi 11T.

Apesar de ter apenas anunciado no Twitter uma novidade importante para o dia 15, a marca não revelou de início o que estava a ser preparado. Sabia-se que poderiam ser os novos e esperados Xiaomi 11T, mas não havia qualquer confirmação.

Foi através desta rede social que a Xiaomi revelou agora que é mesmo este novo smartphone que vai chegar, em vários modelos, como era esperado. Para além de confirmar estes novos modelos, a Xiaomi revelou também que tem uma novidade para pelo menos um destes.

Falamos do Xiaomi 11T Pro, que terá carregamento de 120W graças à tecnologia HyperCharge que a marca tinha já anunciado. Esta permite carregamentos até 200W, o que consegue carregar uma bateria de um smartphone em apenas 8 minutos.

O evento da Xiaomi vai acontecer a 15 de setembro, pelas 13 horas em Portugal. Espera-se que nesse dia sejam conhecidos os Xiaomi 11T Lite, o 11T e o 11T Pro. Provavelmente, e seguindo o que normalmente acontece, a marca deverá ter mais novidades para apresentar nesse dia.