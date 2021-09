Será já na próxima semana que a Xiaomi vai apresentar os seus novos smartphones. Os Xiaomi 11T e 11T Pro vão trazer grandes novidades, com a marca a querer manter o segredo até à hora em que mostrar tudo ao público.

Mesmo com algumas fugas de informação, surgiu agora uma novidade oficial, antes da apresentação. A Xiaomi quer combater os problemas de atualização do Android e, por isso, revelou agora que vai dar 4 anos para os próximos equipamentos.

As atualizações são um dos maiores problemas do Android ao longo dos anos. Mesmo com a Google a querer alargar as novas versões a todos os smartphones, as marcas acabam por não aderir a estas atualizações, ficando os smartphones abandonados.

Este cenário tem estado a mudar, com as marcas a abraçarem ciclos de atualização mais alargados. A Xiaomi resolveu agora adotar esta nova realidade e anunciou que vai alargar os anos em que vai garantir as atualizações para os novos smartphones.

O que a marca quer garantir a partir do Xiaomi Mi 11T e 11T Pro são 3 anos de atualizações do Android. A somar a isso vamos ter mais 1 ano de atualizações de segurança, que assim passam a ser de 4 anos, igual ao que outras oferecem há algum tempo.

A justificação da Xiaomi para esta mudança está na maior durabilidade dos smartphones e do tempo que os utilizadores os mantêm. Com estes a estarem com os utilizadores, é importante que se mantenham atualizados e protegidos durante mais tempo.

Infelizmente, esta novidade não é retroativa e não se aplica aos modelos mais antigos de smartphones da Xiaomi. Isto significa que apenas de agora em diante os 4 anos (3+1) de atualizações estarão disponíveis, começando agora nos Xiaomi 11T e 11T Pro.

Com este comunicado, a Xiaomi acabou por confirmar algo mais, associado ao evento de dia 15. Ao só se referir aos 11T e 11T Pro, a marca acaba por confirmar que estes devem ser apenas os smartphones a ser apresentados na próxima semana.