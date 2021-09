Para além dos muitos smartphones onde tem apostado, a Xiaomi quer também reforçar a sua posição nos tablets com o Mi Pad 5. Este tem um espaço claro no mercado do Android e isso foi visto aquando da sua apresentação em agosto.

Se por agora está apenas disponível no mercado chinês, em breve vai pode ser comprado na Europa. Algo importante surgiu agora e que mostra mais sobre esta aposta da Xiaomi. O preço a que o Mi Pad 5 vai ser vendido foi revelado.

Ao voltar a aposta no tablets, a Xiaomi mostra que encara este mercado como sendo interessante e um espaço que importa assumir. Para criar esse novo reforço a marca aposta agora no Mi Pad 5, um tablet que assume várias formas e várias configurações importantes.

A sua apresentação trouxe 2 vertentes deste tablet, com uma mais tradicional e outra mais dedicada ao trabalho. Falamos dos Mi Pad 5 e Mi Pad 5 Pro, que mesmo com as suas diferenças mantêm a filosofia da Xiaomi de ter o melhor hardware ao melhor preço.

Com estes modelos prestes a chegar à Europa, a pergunta mais comum era mesmo o preço que ia ser praticado. Se na China estes eram valores muito apetecíveis, o mesmo não era esperado na Europa, tal como acontece com os smartphones.

Uma publicação da loja búlgara NSV.by veio revelar muito, agora que estamos a alguns dias da sua apresentação na Europa. Na sua publicação no Instagram revelou que o modelo base do Mi Pad 5 irá custar (no país) cerca de 400 euros.

Foi essa mesma loja que apresentou pela primeira vez este novo tablet da Xiaomi ao público da Europa. Num primeiro simples e rápido unboxing foi mostrado o Mi Pad 5 com todas as suas características já conhecidas e que se espera cheguem muito em breve.

A diferença de preço que surge agora mostra uma realidade que é já normal. Falamos do modelo base, com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, que está à venda na China por cerca de 260€. A diferença para os modelos Pro deverá ser maior, mas ainda assim apelativa.