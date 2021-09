Investigadores criam sala que carrega os dispositivos sem fios

Conforme vemos diariamente, a tecnologia é cada vez mais uma presença assídua nos mais variados campos. Aliás, com a positiva evolução nesse sentido, as novidades, ou facilitam o quotidiano das pessoas, ou são suficientemente interessantes e úteis para serem executadas. Por exemplo, já imaginou uma sala que lhe carrega o telemóvel sem fios, sem ter de o ligar a uma fonte de energia?

Pois bem, um grupo de investigadores desenvolveu uma tecnologia que faz isso mesmo: carrega os dispositivos sem recorrer a qualquer fio.

Os carregadores sem fios que conhecemos são semelhantes a este. Contudo, investigadores da University of Michigan e da University of Tokyo uniram esforços para desenvolver um sistema que envia eletricidade através do ar. Utilizando apenas campos magnéticos, a tecnologia fornece 50 watts de potência e é perfeitamente segura para os humanos.

Este sistema não foi concebido para carregar apenas dispositivos pessoais, como telemóveis e computadores. Mais do que isso, os investigadores esperam prepará-lo para fornecer eletricidade a dispositivos médicos e robótica. Portanto, criaram um projeto potencialmente capaz de transformar edifícios inteiros em pontos de recarga sem fios.

Isto aumenta realmente o poder do omnipresente mundo da computação. Pode colocar um computador em qualquer coisa sem nunca ter de se preocupar em carregar ou ligar. Há também muitas aplicações clínicas: os implantes cardíacos atuais, por exemplo, requerem um fio que vai da bomba através do corpo a uma fonte de alimentação externa. Isto poderia eliminar isso, reduzindo o risco de infeção e melhorando a qualidade de vida dos pacientes.

Disse Alanson Sample, professor de ciência e engenharia informática da University of Michigan, numa declaração.

Como parte do projeto, os investigadores estão a desenvolver uma forma de transferir o sistema de carregamento sem fios para uma caixa. Dessa forma, poderão permitir que os utilizadores carreguem as suas coisas dentro dela à medida que a transportam para qualquer lugar.

Uma tecnologia para carregamento sem fios menos nociva

Apesar de a tecnologia ter versões anteriores, essas eram demasiado nocivas, uma vez que utilizavam radiação de microondas. Esta nova, por sua vez, e de acordo com os investigadores, é perfeitamente segura. Além disso, é fácil de instalar, podendo ser adaptada a novos e antigos edifícios.

Outra grande vantagem relativamente às versões anteriores passa pela melhoria do alcance do sistema. Isto, porque os outros sistemas de energia sem fios, ou forneciam grandes quantidades de energia num curto espaço, ou pequenas quantidades num perímetro mais alargado.

O sistema desenvolvido pelos investigadores das duas universidades utiliza condensadores. Uma vez colocados nas cavidades das paredes, esses geram um poderoso campo magnético que pode repercutir-se através das salas, ao mesmo tempo que recolhe campos elétricos deles próprios.

Embora esta tecnologia de carregamento sem fios - que está a ser trabalhada por outras empresas - esteja a vários anos de distância, os investigadores estão, agora, a procurar implementá-la no campus da University of Michigan.