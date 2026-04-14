Incêndio na fábrica da BYD atinge garagem de veículos de teste

Um incêndio numa das principais instalações da BYD em Shenzhen gerou preocupação nas primeiras horas de 14 de abril, após imagens de fumo intenso circularem nas redes sociais. Apesar do aparato, o fogo foi rapidamente controlado e não há registo de vítimas nem, para já, impacto relevante na operação da fabricante chinesa.

Incêndio na unidade de Pingshan

Um incêndio deflagrou na madrugada de 14 de abril na unidade de Pingshan da BYD, em Shenzhen, com as autoridades locais e a empresa a confirmarem que o incidente foi contido e que não houve feridos.

De acordo com informações divulgadas pelas autoridades locais de combate a incêndios e reportadas pela Sina Finance, o incidente ocorreu às 2h48 numa estrutura de estacionamento multinível localizada no subdistrito de Ma Luan, no distrito de Pingshan, em Shenzhen.

Equipas de resposta de emergência ao nível distrital e municipal, incluindo unidades de combate a incêndios, foram mobilizadas imediatamente após o alerta.

Vídeos e imagens que circularam nas redes sociais chinesas mostravam fumo denso a sair do interior da instalação, com uma coluna de fumo visível a elevar-se acima da zona industrial circundante.

As autoridades confirmaram que o incêndio foi extinto e não foram registadas vítimas. Até às últimas atualizações, a causa do incêndio não foi divulgada.

A BYD afirmou que a estrutura afetada era uma “garagem de estacionamento tridimensional” na sua unidade de Pingshan, utilizada para armazenar veículos de teste e veículos abatidos.

Função da instalação esclarecida

Declarações citadas por meios ligados à Sina, incluindo o Securities Times, indicam que a estrutura de estacionamento serve como área designada para veículos experimentais e unidades em fim de vida, e não para veículos em produção ativa ou em entrega.

Isto inclui veículos utilizados para testes internos, validação ou processos de eliminação.

O esclarecimento da BYD distingue o local do incidente das oficinas principais de fabrico dentro do complexo de Pingshan. Não há indicações oficiais de danos em linhas de produção ou instalações de montagem.

Até ao momento, não há confirmação de perturbações operacionais no local. A base de Pingshan continua a ser um dos principais centros de produção da BYD, e a informação disponível sugere que o impacto se limitou à estrutura de estacionamento afetada.

Contexto da expansão de carregamento

O incidente surge numa altura em que a BYD continua a expandir a sua infraestrutura de carregamento em paralelo com o crescimento da produção de veículos. A empresa confirmou recentemente ter instalado 5.000 estações de carregamento ultrarrápido em 297 cidades na China, atingindo esse marco poucas semanas após o arranque do projeto.

Estas estações suportam carregamento ao nível de megawatts, permitindo que veículos compatíveis carreguem de 10% a 70% em cerca de cinco minutos em condições padrão.

A BYD definiu como objetivo atingir 20.000 destas estações em todo o país até ao final de 2026, refletindo uma expansão acelerada da infraestrutura. Em simultâneo, a empresa está a expandir-se internacionalmente.

Os planos incluem a instalação de 6.000 estações de carregamento ultrarrápido no estrangeiro, com a Europa identificada como mercado-chave, a par do lançamento de modelos com a marca Denza.

Escala de produção da BYD

O incidente ocorre numa fase em que a BYD continua a operar em grande escala, apesar de um ambiente doméstico em mudança. Em março de 2026, a empresa vendeu 300.222 veículos de novas energias, assinalando uma recuperação face a fevereiro, mas ainda em queda em termos homólogos.

As vendas do primeiro trimestre atingiram 700.463 veículos, refletindo um arranque mais lento em comparação com o ano anterior. A BYD manteve a posição de maior fabricante de veículos de novas energias na China em março, com uma quota de mercado de 22,8% no retalho.

Dados recentes indicam um ambiente doméstico mais competitivo, com vários fabricantes chineses a expandirem as suas ofertas híbridas e elétricas. Os dados de mercado mostram pressão contínua nas vendas em termos homólogos, apesar de recuperações mensais.

Os mercados internacionais estão a representar uma fatia crescente das entregas, com a BYD a reportar cerca de 120.000 unidades vendidas no estrangeiro em março.