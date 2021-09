Camião elétrico da Futuricum percorre 1099 km com uma única carga

O segmento dos veículos elétricos tem vindo a crescer bastante, com ofertas para quase todas as necessidades e bolsos. Nos próximos anos este setor continuará a crescer significativamente e a inovação irá certamente acompanhar e melhor as tecnologias nos mais diversos aspetos.

É verdade que atualmente já existem ofertas de camiões elétricos, no entanto, a autonomia é ainda um fator limitativo. A Futuricum consegui que o seu camião elétrico percorresse 1099 km. Saiba como!

Camião elétrico Futuricum Logistics 18E bate recorde...

A grande maioria dos camiões elétricos têm uma autonomia na ordem dos 300 a 400 km. Tal característica não é propriamente um ponto fraco, mas para camiões de longo curso pode ser um entrave. A solução ainda não é perfeita nem de "ambiente real", mas a Futuricum consegui que o seu camião elétrico percorresse 1099 km.

Tal feito foi conseguido num circuito de testes da Continental, sem trânsito e apenas a uma velocidade de 50 km/h. Durante o teste existiam dois condutores que faziam turnos a cada 4,5 horas para a condução do camião elétrico.

Este camião elétrico da Futuricumn tem um pack de baterias que oferece um total de 680 kWh de capacidade ("apenas" 578 kWh de capacidade útil). De referir que com esta capacidade o camião apenas tinha autonomia para 760 km. No entanto, em ambiente controlado, foi possível alcançar os 1099 km com uma única carga.

O camião tem um peso de bruto de 19 toneladas e é equipado com quatro motores elétricos potentes para fornecer toda a tração necessária. A sua capacidade de carga é de 6,6 toneladas.

Segundo as informações, este camião fez um média de 52 kWh/100 km ao fim de 392 voltas à pista oval do Contidrom (um circuito da Continental para testes de pneus da empresa desde 1967 que se localiza no norte de Hanover na Alemanha). O camião fez o teste do circuito carregado.