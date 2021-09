Football Manager 2022 já tem data para pontapé de saída

Eis finalmente que a SEGA e a Sports Interactive divulgaram aquilo que muitos milhares de jogadores queriam saber: a data de lançamento oficial de Football Manager 2022.

Apesar de ainda não haver muitas informações sobre as novidades da edição deste ano, já podem começar a contagem decrescente.

Football Manager 2022 já tem data marcada. O regresso do simulador de gestão de um clube de futebol regressa e, com alguns pontos de interesse para já.

E o primeiro é que tanto Football Manager 2022, como Football Manager 2022 Xbox Edition estarão disponíveis no Xbox Game Pass logo a partir do dia de lançamento. Boa notícia para quem tem uma subscrição válida do serviço da Xbox, tendo assim a possibilidade de jogar, sem custos adicionais, logo a partir do primeiro dia.

Convém referir que, à semelhança do que se passou nos anos anteriores, a edição de Football Manager para a Xbox é uma edição mais leve, quando comparada com a de PC. Basicamente, centra-se nos aspetos essenciais da gestão deixando alguns pormenores (que muitos jogadores apreciam) de fora.

Para jogadores com uma subscrição ativa do Xbox Game Pass Ultimate, ambas as edições estarão disponíveis.

Miles Jacobson, Diretor da Sports Interactive afirmou que “Football Manager 2022 irá fundar novos alicerces para a série Football Manager ao chegar ao Xbox Game Pass no Dia 1. O sucesso do jogo no ano passado na Xbox superou as nossas expetativas e estamos super entusiasmados com esta ampliação da nossa parceria com a Microsoft.”

Segundo a Sports Interactive, a edição deste ano traz novas possibilidades de gerir o nosso clube e de criar um legado de gestão desportiva. Foi ainda prometido que o véu das novidades do jogo, será levantado aos poucos, ao longo das próximas semanas.

Adicionalmente, foi ainda indicado que, quem fizer a pré-compra do jogo (para PC ou Mac) através de um vendedor certificado pela SEGA, terão 10% de desconto e acesso antecipado ao jogo (2 semanas antes). A pré-reserva através da Store da Microsoft estará disponível em breve.

Football Manager 2022 Mobile (para iOS e Android) também chega a 9 de novembro, com mais informações e detalhes sobre estas edições a serem reveladas durante o mês de outubro.

9 de novembro de 2021 é o dia em que Football Manager 2022 chega para PC, através do Steam, Epic Games Store e Microsoft Store e que Football Manager Xbox Edition chega à Xbox. Quanto à Nintendo Switch (através do Football Manager 2022 Touch) mais novidades serão reveladas em breve.