Óculos com câmaras serão normais em 10 anos, disse programador do Facebook

Na semana passada, o Facebook anunciou, um pouco fora da linha que estamos habituados a vê-lo traçar, os óculos Ray-Ban Stories – uns smart glasses, com câmara integrada para captação de fotografia e vídeo. Se, para já, ainda parece um tanto futurista, em pouco tempo, há quem acredite que será perfeitamente normal.

Andrew Bosworth, do Facebook, disse que, em 10 anos, captar fotografias será uma funcionalidade padrão dos óculos.

Um dia após o lançamento dos Ray-Ban Stories – os smart glasses com câmara integrada – do Facebook em colaboração com a Luxottica, Andrew "Boz" Bosworth falou sobre eles num episódio do seu podcast. Conforme vimos aqui, os novos Ray-Ban Stories podem tirar fotografias e captar vídeos, usando pequenas câmaras com o premir de um botão ou através de um comando de voz.

Bosworth, o responsável pelo negócio de hardware do Facebook, a trabalhar em Realidade Virtual, Realidade Aumentada, entre outros, disse que a capacidade de tirar fotografias será uma funcionalidade padrão nos óculos, dentro de uma década.

Penso que daqui a 10 anos será como: 'Claro que sim! Porque é que os seus óculos não tiram fotografias? Isso é estranho’. Tem realmente essa oportunidade de virar a esquina e fazer progredir as coisas.

Disse Bosworth.

O episódio do podcast de Bosworth teve Rocco Basilico como convidado, o chefe da EssilorLuxottica em matéria de vestíveis.

Cumprimentamos o futuro com os óculos inteligentes

Os óculos inteligentes percorreram um longo caminho na interminável indústria da tecnologia. Aliás, ainda percorrem, uma vez que não são ainda um acessório comum, como acontece com os smartwatches.

Em 2012, a Google revelou o Google Glass, sendo a primeira das grandes empresas de tecnologia a introduzir um produto semelhante no mercado. Contudo, o dispositivo não pareciam uns óculos normais. Pelo contrário, não tinha lentes e utilizava um pequeno prisma para refletir imagens de realidade aumentada à frente dos olhos do utilizador.

Por sua vez, os Ray-Ban Stories do Facebook primam por ser uma peça já conhecida, com um apontamento tecnológico quase indetetável.

Assim sendo, foram-lhe tecidas duras críticas pelo design e relacionadas com a invasão de privacidade. Esta última é também argumento dos céticos em relação aos Ray-Ban Stories do Facebook: o dispositivo não alerta as outras pessoas que a câmara está a ser utilizada.

Além destes, também outros óculos inteligentes foram e poderão vir a ser apresentados, pelo que estes poderão mesmo, conforme diz Bosworth, tornar-se normais.