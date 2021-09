Facebook lança óculos Ray-Ban com câmara por 329 euros

Quando se fala em Facebook, fala-se normalmente na maior rede social do mundo. No entanto, a empresa tem outros projetos e produtos.

Hoje, o Facebook anunciou os óculos Ray-Ban Stories: Smart glasses, que trazem câmara integrada para tirar fotografias e vídeo.

A ideia não é propriamente uma super inovação. No entanto, segundo o comunicado do Facebook, os ‘Ray-Ban Stories: Smart glasses’ são uma nova forma de captar fotos e vídeos, de partilhar aventuras, de ouvir música ou simplesmente conversar ao telefone.

Segundo a empresa, estes óculos incluem um conjunto de funcionalidades das quais se destacam:

Instant Camera Capture: fotografia e vídeo instantâneo - até 30 segundos - que permite captar momentos espontâneos através das duas câmeras integradas 5MP na frente. E existe uma luz LED que se ilumina para as pessoas à sua volta saberem que está a tirar uma fotografia ou vídeo;

fotografia e vídeo instantâneo - até 30 segundos - que permite captar momentos espontâneos através das duas câmeras integradas 5MP na frente. E existe uma luz LED que se ilumina para as pessoas à sua volta saberem que está a tirar uma fotografia ou vídeo; Stylish Design : é possível escolher a armação que melhor se enquadra a cada estilo. ‘Ray-Ban Stories’ vem em três estilos: ‘Wayfarer’, ‘Round’ e ‘Meteor’, e em cinco cores;

: é possível escolher a armação que melhor se enquadra a cada estilo. ‘Ray-Ban Stories’ vem em três estilos: ‘Wayfarer’, ‘Round’ e ‘Meteor’, e em cinco cores; Built-In Audio : o ‘Ray-Ban Stories’ tem open-ear speakers integrados, um three-microphone audio array para uma excelente transmissão de voz e maior riqueza sonora para as chamadas e vídeo;

: o ‘Ray-Ban Stories’ tem open-ear speakers integrados, um three-microphone audio array para uma excelente transmissão de voz e maior riqueza sonora para as chamadas e vídeo; Botão ou ‘Facebook Assistant’ : é fácil capturar o ambiente que rodeia, através de fotografias ou vídeos com um botão de captura ou comandos de voz do ‘Facebook Assistant’;

: é fácil capturar o ambiente que rodeia, através de fotografias ou vídeos com um botão de captura ou comandos de voz do ‘Facebook Assistant’; 'Facebook View’: O ‘Ray-Ban Stories’ está associado com o ‘Facebook View’, por isso é possível partilhar o que está a acontecer com amigos e seguidores nas redes sociais. A aplicação ‘Facebook View’ facilita o processo de importar, editar e partilhar conteúdo capturado através dos smart glasses para as restantes aplicações do telefone: Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Twitter, TikTok, Snapchat, etc.

Mark Zuckerberg partilhou no seu perfil do Facebook um vídeo com a apresentação do novo produto.

O preço de lançamento dos icónicos Wayfarer em smart-glasses é 329 euros: existem em vinte estilos diferentes e estão disponíveis para compra nos EUA, Austrália, Canadá, Irlanda, Itália e o Reino Unido.

Ray-Ban Stories: Smart glasses