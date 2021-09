EA celebra o pontapé de saída da temporada 2021/2022 da NFL

De forma a celebrar o arranque oficial da temporada 2021/2022 da NFL, a Electronic Arts preparou um fim de semana diferente para todos os amantes da modalidade.

Venham ver o que foi preparado para celebrar o pontapé de saída desta nova temporada da NFL.

A temporada 2021/2022 da NFL tem início hoje e de forma a celebrar esse arranque de mais uma época, a Electronic Arts revelou novidades entusiasmantes para todos os amantes da modalidade e do jogo que a simula.

Com efeito, a Electronic Arts celebra o arranque desta Temporada 2021 da NFL, com um Free-to-Play de Madden NFL 22, permitindo aos fãs de todo o mundo, explorar novas funcionalidades do jogo.

Esta iniciativa estará ativa de 9 a 12 de setembro e estará disponível para Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, PC via Steam e Google Stadia.

Durante este Free-to-Play, todos os apaixonados pela modalidade podem jogar todos os modos de Madden NFL 22, incluindo o recente "Campus Legends' no modo Superstar KO, que acrescentou dez equipas de futebol universitário ao modo.

LSU emergiu como a equipa favorita dos jogadores, e apenas no seu primeiro dia completo de disponibilidade, "Campus Legends" impulsionou um aumento de 600 por cento no envolvimento dos jogadores em Superstar KO em comparação com Madden NFL 21.

Mais um motivo de interesse para os seguidores da modalidade experimentarem por via do free trial deste fim de semana.

"Toda a nossa equipa está muito agradecida aos nossos jogadores que têm vindo a desfrutar e a envolver-se com a Madden NFL 22 desde o lançamento", disse Seann Graddy, Produtora Executiva da EA SPORTS Madden NFL. "Queremos dar aos fãs de futebol em todo o lado, que estão entusiasmados com o futebol universitário e o início da Temporada da NFL, a oportunidade de jogar o que há de novo na Madden NFL 22, desde o impacto em todo o jogo do Dynamic Gameday** até à oportunidade de jogar com ou contra amigos no nosso evento universitário em Superstar KO."

O grande pretexto desta iniciativa é a celebração do pontapé de saída da nova temporada, mas, servirá também para piscar o olho a mais alguns potenciais compradores do jogo. E não deixa de fazer sentido, até mesmo porque, ao longo dos anos temos assistido a um aumento de interesse na NFL.

Não se esqueçam... o Free-to-Play Trial global MADDEN NFL 22 está ativo até dia 12 de setembro.