Steam Deck recebe o novo SteamOS 3.5 com muitas melhorias

A Steam Deck veio revolucionar o mercado das consolas portáteis que estava a precisar de algo novo. O novo equipamento da Valve tem recebido várias atualizações ao longo do tempo e agora está a começar a chegar o novo sistema SteamOS 3.5 com muitas novidades e melhorias.

SteamOS 3.5 já está a chegar à Steam Deck

Se tem ou está a pensar comprar uma Steam Deck, saiba que o novo sistema operativo SteamOS 3.5 já está a chegar a esta popular consola portátil da Valve. Esta atualização é bastante importante para a consola, uma vez que adiciona várias correções e melhorias, incluindo ainda novos recursos capazes de incrementar o desempenho do equipamento gaming.

Um documento oficial partilhado pela própria Valve na plataforma Steam refere que esta novidade será muito benéfica e importante para os utilizadores da consola. A atualização oferece melhorias em diferentes segmentos, como ao nível do ecrã, do processador, na placa gráfica, correções no armazenamento externo, tensão, frequências, entre outros.

No que respeita ao ecrã, os ajustes assentam na representação das cores, onde a atualização permite uma aparência de cor mais quente e vibrante. Nas configurações, o utilizador pode ativar o HDR sempre que a consola esteja ligada a um monitor externo que suporte o recurso.

Os dispositivos de armazenamento externo montam-se agora automaticamente quando ligados à consola. A atualização oferece ainda um melhor desempenho no jogo Starfield.

Outra melhoria é a correção de um problema raro relacionado com um limite de TDP muito baixo, o que fazia com que as frequências do processador e da gráfica estagnassem nos 400 MHz e 200 MHz respetivamente. Há também uma correção para impedir que a luz de carregamento acenda novamente depois de estar ligada por um tempo e totalmente carregada.

Foram ainda implementadas melhorias na estabilidade da ligação por Bluetooth, a saída do modo de suspensão está mais rápida, houve também ajustes de melhoria na transição entre aplicações, o firmware foi atualizado, entre outras correções.

Pode ficar a conhecer as melhorias completas aqui.