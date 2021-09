Apple terá decidido fabricar o seu carro autónomo por conta própria

O mercado dos carros elétricos autónomos está ao virar da esquina e as empresas mais bem preparadas serão as que mais clientes captarão. É um mercado cheio de oportunidades e as tecnológicas sabem que as podem agarrar. Depois de um périplo pela Ásia, sem resultados positivos aparentemente, há indícios de que a Apple irá avançar por conta própria no fabrico do seu carro.

Pelas movimentações dos últimos tempos, a empresa de Cupertino deverá ter enfrentado alguma resistência por parte daqueles que olham para o automóvel da Apple como um forte concorrente.

Apple Car será produzido pela Apple

Esta semana, o Projeto Titan, que tem como objetivo desenvolver o Apple Car, sofreu um duro golpe. Segundo o que foi anunciado, o vice-presidente da Apple e ex-executivo da Tesla, Doug Field, deixa a empresa para ir para a Ford. No entanto, de acordo com o Mail Economic Daily da Coreia, a Apple ainda tem “centenas de engenheiros ligados ao secreto projeto” e, atualmente, está a selecionar fornecedores de peças finais para o seu carro elétrico e autónomo.

Esta decisão poderá ter que ver com a dificuldade em conseguir parceiros na indústria automóvel. Depois de ter contactos com a BMW, Hyundai Motors/Kia, Nissan e Toyota, as portas não se abriram e a Apple estará agora por conta própria.

Projeto Titan enfrentou resistência na indústria automóvel

O Projeto Titan começou em 2014 e desde então a Apple já perdeu vários engenheiros, como também já foi ao mercado contratar outros com experiência no ramo, alguns saídos mesmo de marcas fabricantes.

De acordo com uma fonte local familiarizada com a Apple, no dia 8 deste mês, a empresa enviou uma Solicitação de Cotação (RFQ) para alguns fabricantes de peças automóveis globais enquanto restaurava um laboratório de desenvolvimento de veículos que havia praticamente parado. A solicitação de orçamento é um documento enviado após a Solicitação de Informações Prévias (RFI) e a Solicitação de Proposta (RFP), e é uma mensagem que indica que o fornecedor final das peças será selecionado em breve.

Portanto, os indícios parecem mostrar que a gigante da Cupertino irá avançar com o seu carro, dentro das suas estruturas e colocar no mercado a proposta sem intervenção de outros grandes fabricantes. Recentemente, a empresa contratou dois engenheiros da Mercedes para aumentar a sua equipa do Apple Car.

Com os avanços e recuos, alguns analistas apontam que o carro só aparecerá em 2025.