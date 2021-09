Tesla patenteia um limpa-para-brisas laser

Quando se fala em inovação na indústria automóvel, a Tesla poderá ser sempre uma fabricante a mencionar. Afinal, as novidades que introduz, levando outras a seguir o exemplo, são sinais de vanguardismo. Desta vez, a fabricante de Elon Musk poderá trazer um elemento curioso.

Ao invés dos limpa-para-brisas comuns, a Tesla patenteou um que funciona através de laser.

Não há dúvidas que possam surgir aquando da associação da Tesla à inovação. Além da popularidade que conseguiu ir construindo para os carros elétricos, iniciou um difícil caminho ao lado da autonomia. Isto, porque os consumidores conheceram, com a Tesla, níveis de assistência ao condutor nunca experimentados num carro massificado.

À medida que vai crescendo, a Tesla não para pelo que já está feito e investe constantemente em Investigação e Desenvolvimento, por forma a potencializar a sua oferta e a levar os carros inteligentes mais longe.

Em 2019, a fabricante começou, alegadamente, a trabalhar numa ideia que previa a utilização de raios laser para eliminar os resíduos dos carros. Na altura, o pedido de patente descrevia o seguinte:

Um sistema de limpeza para um veículo inclui um conjunto de raios óticos que emite um raio laser para irradiar uma região sobre uma parte do vidro do veículo, circuito de deteção de detritos que deteta os detritos acumulados sobre a região, e circuito de controlo.

O circuito de controlo calibra um conjunto de parâmetros associados ao raio laser emitido pelo conjunto ótico do raio com base na deteção dos detritos acumulados sobre a região da parte do vidro, controla um nível de exposição do raio laser sobre os detritos acumulados com base na calibração do conjunto de parâmetros associados ao raio laser, em que o nível de exposição é controlado com base na pulsação do raio laser a uma taxa calibrada que limita a penetração do raio laser a uma profundidade inferior à espessura do vidro, e remove os detritos acumulados sobre a região do vidro utilizando o raio laser.