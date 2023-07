Barómetro da CE conclui que europeus estão menos preocupados com o preço da energia

Um estudo publicado pela Comissão Europeia (CE) comparou duas alturas diferentes e concluiu que os europeus estão menos preocupados com a situação económica e significativamente menos preocupados com o preço da energia.

Além de tudo o que a guerra implica para o invasor e para o invadido, a invasão da Ucrânia pela Rússia resultou, desde logo, em efeitos colaterais, nomeadamente, para a Europa. A par de outras, a crise energética foi das mais debatidas e das que preocupava mais os cidadãos.

No entanto, agora, um estudo publicado pela CE, no dia 10 de junho, mostra que a energia caiu do terceiro para o sexo lugar da lista de "principais preocupações a nível europeu".

Conforme explica a Euronews, os resultados foram reunidos entre maio e junho nos 27 Estados-Membros da União Europeia (UE) e, posteriormente, foram comparados com os dados da edição do Eurobarómetro de inverno, que compilou os dados recolhidos entre janeiro e fevereiro.

O último inquérito Eurobarómetro Standard realizado em junho de 2023 e publicado hoje mostra que os cidadãos da UE continuam a apoiar esmagadoramente a transição energética e a esperar um investimento maciço em energias renováveis.

Lê-se na publicação da CE.

Segundo partilhou, apesar de a inflação continuar a representar uma preocupação importante, "a perceção da situação económica e as expectativas económicas estão a melhorar".

A maioria dos europeus considera que o NextGenerationEU (o plano de recuperação da UE no valor de 800 mil milhões de euros) pode ser eficaz para responder aos atuais desafios económicos. O apoio ao euro mantém-se elevado.

Europeus estão muito menos preocupados com o preço da energia

De acordo com os dados do Eurobarómetro, a inflação e o custo de vida continuam a ser a principal preocupação para 27% dos inquiridos, seguidos pela situação internacional (25%) - um termo que se refere, sobretudo, à guerra na Ucrânia. Contudo, ambas perderam relevância para os europeus, nos últimos seis meses.

A representar mais preocupação do que antes está a imigração, que subiu para a terceira posição, com 24%. No top de preocupações dos cidadãos europeus estão ainda as alterações climáticas (22%) e a situação económica (17%).

Por outro lado, a energia assume o maior declínio, desde a última edição do Eurobarómetro: de 26% para 16%. A Grécia é o único Estado-Membro que coloca a energia a par da imigração (25%).

Esta mudança de perceção pelos cidadãos europeus acontece após vários meses consecutivos de descida dos preços do gás: segundo a Euronews, a negociação no Title Transfer Facility (TTF), a principal plataforma da Europa, fechou na sexta-feira a 33 euros por megawatt-hora, significativamente longe dos três dígitos "que assombraram os consumidores durante a maior parte de 2022".

Além disso, a recuperação da estabilidade nos mercados globais permitiu aos governos reabastecer as suas instalações de armazenamento subterrâneo sem alimentar uma espiral de preços: os níveis de armazenamento da UE situam-se, atualmente, em quase 80%, em comparação com 60% no ano passado.