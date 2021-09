GPU Intel Arc topo de gama terá desempenho como a RTX 3070 e RX 6700 XT por 499 dólares

A Intel é conhecida especialmente pelos seus processadores, mercado onde é líder, apesar da aproximação da AMD. No entanto foi com alguma surpresa para alguns consumidores que a fabricante norte-americana se iniciou no desenvolvimento de placas gráficas. E tudo indica que os novos modelos estão preparados para competir num mercado tão renhido.

De acordo com os mais recentes rumores, a placa gráfica topo de gama Intel Arc terá um desempenho semelhante às GeForce RTX 3070 da Nvidia e Radeon RX 6700 XT da AMD, por 499 dólares.

Intel Arc terá desempenho como a RTX 3070 e RX 6700 XT

Recentemente foi revelada a imagem de um slide de apresentação relacionado com as placas gráficas Intel Arc Alchemist, a nova linha de GPUs para jogos da marca norte-americana. Segundo os detalhes o modelo mais básico desta gama (SOC2) contará com um consumo de 75W e, assim, poderá ser equiparada com a Nvidia GeForce GTX 1650. Estima-se que o valor deste modelo ronde os 200 dólares.

Por sua vez, de acordo com o que consta nos pormenores divulgados, o modelo topo de gama desta família de GPUs (SOC1) contará com um consumo entre os 175W e os 225W. Neste sentido poderá então apresentar um desempenho semelhante à Nvidia GeForce RTX 3070 e à AMD Radeon RX 6700 XT, mas a um preço máximo de 499 dólares.

É, no entanto, preciso ter atenção que os valores apresentados na imagem para as gráficas da Nvidia e AMD, embora sejam de sonho, não são os reais atualmente. Por exemplo, a RTX 3070 surge no valor de 499 dólares, mas facilmente as encontra acima de 1.000 dólares, caso exista stock. Assim, caso a Intel lance os seus modelos ao valor que se estima que seja o recomendado, então isso certamente terá um impacto significativo nas vendas das rivais.

Algumas destas informações já haviam sido disseminadas por rumores anteriores. Mas ainda não existem dados oficiais que as confirmem ou desmintam. Contudo, há cada vez mais detalhes revelados à medida que se aproxima o evento CES 2022, onde as novas GPUs da Intel devem ser apresentadas.